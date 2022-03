Bisnis Wealth Management BRI Tumbuh Positif

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mencatatkan pertumbuhan positif atas dana kelolaan aset Wealth Management. Keberhasilan perseroan tersebut sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022 yang mendorong financial inclusion serta digital transformation.

Untuk periode Januari 2022, jumlah nasabah kelolaan wealth management BRI tumbuh lebih dari 21 persen year-on-year (yoy). Hal ini mendorong dana kelolaan (Asset Under Management) BRI juga ikut meningkat sebesar 12 persen yoy. Selain itu, total penjualan SBN selama 2021 mencapai Rp10,91 triliun, tumbuh 21 persen yoy dan pertumbuhan jumlah investor naik 31 persen yoy.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani, mengatakan secara nasional BRI mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, baik secara volume maupun jumlah nasabah. “Perseroan terus mengakselerasi kinerja bisnis Wealth Management BRI. Strategi yang dilakukan dengan memperkuat edukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

BRI juga melakukan pendampingan melalui Financial Advisor BRI yang berpengalaman. Seperti diketahui, instrumen produk yang ditawarkan BRI memiliki risiko yang relatif aman, serta investasi dan proteksi bekerja sama dengan manager investasi, asuradur maupun sekuritas yang terpercaya.

Handayani melanjutkan, BRI memiliki visi untuk menjadi pilihan utama nasabah dalam mempercayakan seluruh transaksi perbankan. Peran ini sebagai finansial supermarket dalam menjawab beragam kebutuhan investasi dan proteksi nasabah.

Seluruh layanan keuangan senantiasa mendukung aspek integrated and one stop financial solution untuk mendukung kebutuhan nasabah individu maupun bisnis, melalui berbagai instrumen, seperti Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Reksadana, Sekuritas, Bancassurance maupun Pengelolaan Dana Pensiun.

BRI optimistis bisnis wealth management mempunyai prospek yang baik dan akan terus tumbuh di masa mendatang. Handayani meyakini kesadaran nasabah untuk memproteksi diri, keluarga, serta aset mereka akan tumbuh secara berkelanjutan.

Pencapaian BRI atas kinerja bisnis Wealth Management yang cemerlang ini pun berhasil mendapat respons positif dari berbagai lembaga bergengsi. Pada tahun lalu, Asia money melalui tiga penghargaan sekaligus, yaitu “Best Domestic Private Bank”, “Best for HNW”, dan “Best for Asset Transition/Succession Planning” memberikan award kepada perseroan.

Selain itu, BRI juga meraih penghargaan lainnya, yakni “Best Private Bank for HNWIs Indonesia” yang diberikan oleh The Asset Triple A dalam Private Capital Award 2021. Adapun dua penghargaan bergengsi lainnya, yaitu “Rank 1 “Best Retail Finance Service” dari The Asian Banker serta “Best Bank for Priority Banking” dari Global Private Banking. (*)