Kerugian Grab Naik 30 Persen Jadi Rp 51,07 Triliun Tahun Lalu, Apa Penyebabnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Grab Holdings Ltd sepanjang tahun 2021 membukukan pendapatan senilai US$ 675 juta atau naik 44 persen secara year on year (yoy) dari posisi US$ 469 juta pada tahun sebelumnya akibat pertumbuhan pengantaran dan layanan keuangan. Namun begitu, kerugian perusahaan juga melonjak.

Dalam laporan kinerja keuangannya, Grab mengumumkan kerugian pada tahun 2021 naik hingga 30 persen menjadi US$ 3,55 miliar atau bila dirupiahkan setara dengan Rp 51,07 triliun (asumsi kurs Rp 14.385 per dolar AS). Padahal pada tahun 2020, kerugian Grab sebesar US$ 2,74 miliar.

Adapun kerugian itu terdiri atas beban bunga non-tunai terkait dengan saham yang dapat ditukarkan sebesar US$ 1,6 miliar yang dihentikan setelah pencatatan saham Grab. Selain itu kerugian disumbang oleh pengeluaran terkait pencatatan publik sebesar US$ 353 juta.

Sepanjang kuartal terakhir pada 2021 tercatat kerugian Grab mencapai US$ 1,1 miliar. Dari nilai itu terdapat US$ 311 juta beban bunga non-tunai terkait dengan saham preferen. Laporan ini yang kemudian membuat saham Grab di Bursa Amerika anjlok hingga 37 persen pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis, 3 Maret 2022, waktu setempat.

Perusahaan teknologi asal Singapura tersebut membukukan Gross Merchandise Value (GMV) yang tumbuh 29 persen yoy, menyentuh angka US$ 16,1 miliar. Hal tersebut yang merupakan rekor bagi perseroan. Lalu, average monthly transacting users (MTUs) untuk 2021 sebesar 24,1 juta, lebih rendah 2 persen akibat lockdown di kuartal III/2021.

Adapun rata-rata pengeluaran per pengguna, yang didefinisikan dengan GMV per MTU, naik 31 persen yoy ke US$ 666. Hal ini mencerminkan loyalitas yang lebih besar dan semakin kuatnya user base perusahaan.