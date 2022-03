Sempat Tergelincir, Harga Minyak Dunia Kembali Melejit ke USD 114,23 per Barel

TEMPO.CO, Singapura - Harga minyak dunia kembali melambung pada Jumat pagi ini, 4 Maret 2022 setelah sebelumnya sempat tergelincir. Kenaikan harga komoditas itu di antaranya dipicu oleh gangguan ekspor minyak Rusia akibat sanksi Barat yang dijatuhkan.

Harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk pengiriman Mei berada di US$ 114,23 per barel. Angka tersebut naik 3 persen atau sekitar US$ 3,26 dan diperdagangkan di level US$ 113,72 per barel pada pukul 01.21 GMT. Adapun harga kontrak turun 2,2 persen pada Kamis lalu.

Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April menguat US$ 4,15 atau sekitar 3,9 persen menjadi US$ 111,82 per barel. Padahal sebelumnya harga minyak sempat mencapai level tertinggi US$ 112,84 di awal sesi. Sementara harga kontrak turun 2,6 persen di sesi sebelumnya.

Lonjakan harga minyak di tengah makin meruncingnya konflik Rusia - Ukraina. Apalagi setelah dilaporkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina, yang terbesar di Eropa, terbakar setelah serangan oleh pasukan Rusia.

Harga minyak juga melejit karena kekhawatiran bahwa sanksi Barat terhadap Rusia atas konflik Ukraina akan mengganggu pengiriman dari Rusia, yang merupakan eksportir minyak mentah dan produk minyak terbesar di dunia. Aktivitas perdagangan minyak mentah Rusia pun tampak membeku karena pembeli ragu-ragu melakukan pembelian karena adanya sejumlah sanksi.