Terkini Bisnis: Bebas Biaya Transfer Bank Mandiri, Klausul Revisi JHT

Ilustrasi Aplikasi Livin by Mandiri. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 3 Maret 2022 dimulai dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. membebaskan biaya transfer antarbank dengan menggunakan BI Fast di aplikasi Livin hingga 9 Maret 2022.

Kemudian informasi tentang ekonom senior dari Universitas Indonesia, Emil Salim, mengkritik rencana pemerintah mengembangkan pariwisata di kawasan Hutan Bowosie, Nusa Tenggara Timur. Proyek itu akan menyasar area hutan seluas 400 hektare.

Selain itu berita tentang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sejumlah klausul yang akan direvisi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Beleid itu mengatur tata cara pencairan dana jaminan hari tua (JHT). Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Biaya Transfer Antarbank Rp 0 via Aplikasi Livin Bank Mandiri hingga 9 Maret

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberi kemudahan kepada para nasabahnya yang bertransaksi menggunakan aplikasi Livin' by Mandiri. Dengan program tersebut, nasabah bisa bertransaksi antarbank tanpa biaya transfer dengan BI Fast di Livin by Mandiri per hari ini hingga Rabu pekan depan, 9 Maret 2022.

"Biaya transfer antar bank Rp 0 selama 2-9 Maret 2022 hanya di Livin by Mandiri dengan menggunakan BI Fast," tulis Bank Mandiri dalam publikasi hari ini, Rabu, 2 Maret 2022. "Persembahan Livin bagi seluruh nasabah setia kami."

Aplikasi Livin' by Mandiri sebelumnya mengalami gangguan dan banyak dikeluhkan nasabah pada Jumat pekan lalu, 25 Februari 2022, sejak pagi hingga malam hari.

Bahkan kala itu, Livin sempat menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas di media sosial Twitter. Gangguan yang dirasakan oleh para nasabah bank pelat merah itu karena adanya lonjakan transaksi pada aplikasi tersebut.

Akibatnya, terjadi kenaikan antrean di layanan Livin' by Mandiri. Belakangan, layanan Livin' by Mandiri berlogo kuning itu berangsur kembali normal dan sudah dapat diakses untuk bertransaksi.

