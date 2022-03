Gelar RUPST, BRI Bagikan Dividen Rp26,4 Triliun

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022. RUPST tersebut memutuskan BRI membagikan dividen sebesar 85 persen dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, atau senilai Rp26,40 triliun.

Dividen yang akan dibagikan ini sekurang-kurangnya ekuivalen dengan Rp174,23 per lembar saham (dengan asumsi adanya pengalihan treasury stock sebelum tanggal cumdate). Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 76,17 persen dibanding dividen tahun 2020 sebesar Rp98,90 per lembar saham.

Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sehat dan berkelanjutan. “Atas dasar hal tersebut, BRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 85 persen atau senilai Rp26,40 triliun. Sedangkan sisanya sebesar 15 persen senilai Rp 4,66 triliun digunakan sebagai laba ditahan,” ujarnya.

Untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19 persen saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp14,04 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

Sunarso menjelaskan bahwa pemberian Dividend Payout Ratio sebesar 85 persen dengan mempertimbangkan bahwa saat ini BRI memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. “Dengan rasio pembayaran Dividen sebesar 85 persen, CAR Perseroan tetap terjaga minimal 20 persen,” tuturnya.

Selain membagikan dividen, BRI juga telah mendapat persetujuan untuk membeli saham Perseroan (Buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh Buyback sebesar-sebesarnya Rp3 triliun.

“Buyback ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan saham BBRI oleh Pekerja, sehingga diharapkan dapat mendorong kontribusi Pekerja BRI lebih optimal terhadap pencapaian target dan peningkatan kinerja Perseroan,” jelas Sunarso.

“Dengan hasil RUPST hari ini, BRI akan terus melanjutkan journey transformasi BRIVolution 2.0 untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dan meraih visi di tahun 2025 menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion,” ucapnya.

Dalam RUPST tersebut juga ditetapkan pengurus baru perseroan sehingga susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi BRI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo. Wakil Komisaris Utama / Independen: Rofikoh Rokhim. Komisaris: Hadiyanto dan Rabin Indrajad Hattari. Komisaris Independen: Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, Heri Sunaryadi, Paripurna Poerwoko Sugarda, Agus Riswanto, dan Nurmaria Sarosa.

Anggota Direksi

Direktur Utama: Sunarso. Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto. Direktur Bisnis Mikro: Supari. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah: Amam Sukriyanto. Direktur Bisnis Konsumer: Handayani. Direktur Human Capital: Agus Winardono. Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu Retno K. Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Arga M. Nugraha. Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto. Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan: Agus Noorsanto. Direktur Jaringan dan Layanan: Andrijanto. Direktur Kepatuhan: A. Solichin Lutfiyanto. (*)