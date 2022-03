5 Dampak Konflik Rusia Ukraina, Penjualan Mobil Turun, Kapal Pesiar Tak Berlayar

Ambulans terlihat dari jendela kendaraan yang pecah terkena peluru, saat invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, di Kyiv, Ukraina 28 Februari 2022. Jedrzej Nowicki/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Dampak konflik Rusia Ukraina tak hanya dua negara yang berseteru. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengundang respons dari berbagai negara dunia. Rusia telah melancarkan invasi ke Ukraina lewat darat, udara dan laut pada Kamis, 24 Februari 2022. Sampai sekarang berbagai konflik Rusia Ukraina telah mempengaruhi berbagai sektor di beberapa negara.

Apa saja risiko konflik Rusia Ukraina?

Krisis chip

Konflik Rusia Ukraina diperkirakan akan memperburuk masalah krisis chip semikonduktor. Industri otomotif masih berada dalam fase pemulihan kelangkaan rantai pasokan. Masalah itu menjadi lebih buruk setelah invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa laporan menjelaskan, gangguan produksi perusahaan teknologi dan industri otomotif bakal berjalan lebih dari setahun.

Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil gas neon dan paladium yang digunakan untuk membuat chip semikonduktor. Informasi itu disampaikan oleh Techcet, perusahaan riset pasar di California.

Menurut laporan produksi neon gas dilakukan di Rusia, kemudian dipasok dan dimurnikan oleh perusahaan kimia Ukraina. Kini harga neon pun mengalami peningkatan hingga 600 persen setelah terjadinya konflik Rusia Ukraina.

Harga minyak mentah naik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan, konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan tren harga minyak dunia terus meningkat. Kondisi itu juga berdampak terhadap harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi mengatakan, perkembangan sementara ICP pada Februari 2022 per 24 Februari 2022 tercatat 95,45 USD per barel. “Kalau harga minyak Brent sudah lebih dari 100 USD per barel,” katanya dalam siaran pers, Sabtu, 26 Februari 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memantau dan mengantisipasi dampaknya sejak ICP naik di atas 63 USD per barel (asumsi APBN 2022). “Tidak hanya harga minyak tapi harga LPG seperti CP Aramco,” ucapnya.

Kenaikan harga minyak dunia dianggap mempengaruhi APBN. Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG ikut meningkat, Bahkan, juga bisa melebihi asumsi APBN 2022.

Penjualan mobil diperkirakan turun

Perang Rusia Ukraina dikabarkan bisa berdampak penjualan mobil secara global. Menurut konsultan industri otomotif J.D. Power dan LMC Automotive, serangan yang dilancarkan Rusia ke Ukraina bisa mengganggu pemulihan penjualan kendaraan ringan pada tahun ini.

Menurut laporan Reuters, sejumlah konsultan memperkirakan pemangkasan sebesar 400.000 unit penjualan kendaraan ringan secara global.

Penurunan penjualan mobil ini juga terkena dampak dari kenaikan harga minyak dan aluminium. Pasokan dan harga kendaraan di seluruh negara akan berada di bawah tekanan. Hal itu, berdasarkan durasi dan parahnyta konflik Rusia, Ukraina.

Maskapai Rusia dilarang terbang di sejumlah negara Eropa

Invasi Rusia ke Ukraina telah direspons berbagai negara dunia. Sejumlah negara di Eropa dilaporkan akan menutup wilayah udaranya bagi pesawat Rusia pada Ahad, 27 Februari 2022.

Finlandia bersiap menutup wilayah udaranya, kata Menteri Transportasi dan Komunikasi Timo Harakka, dikutip dari Reuters. Kemungkinan aksi balasan Rusia akan juga merugikan maskapai Finlandia, Finnair, yang strategi utamanya terbang dari Eropa menuju Asia melalui Rusia. Berbagai negara Eropa antara lain, Lituania, Latvia dan Jerman juga berencana melarang maskapai Rusia melintasi wilayah udaranya.

Penerbangan dan pelayaran kapal pesiar berhenti

Penerbangan Polish Airlines dari Warsawa Polandia ke Kyiv berbalik arah. Itu sama seperti penerbangan tujuan Kyiv yang dioperasikan oleh Air India dan Aegean Airlines. Maskapai lain seperti Lufthansa, Air France, Australia Airlines dan Fly Dubai juga menunda penerbangan sementara ke Ukraina.

Hal sama juga berlaku untuk perjalanan melalui laut. Norwegian Cruise telah membatalkan atau mengubah jadwal pelayaran kapal pesiar yang mencakup pemberhentian di Rusia dan Ukraina. Merek kapal pesiar Norwegian Cruise Line Holdings, Oceania dan Regent dengan jadwal pelayaran ke St Petersburg telah diubah.

WILDA HASANAH

