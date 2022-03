Hadirkan Terobosan Pembiayaan Rumah, BRI Raih Dua Penghargaan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan asset untuk mengoptimalisasi return yang dihasilkan. Salah satunya dengan memberikan inovasi Kredit Pembiayaan Rumah (KPR).

Rekam jejak yang baik dan inovasi produk di segmen kredit tersebut membuat BRI meraih penghargaan Indonesia Property & Bank Award ke XVI kategori”Best Bank For Vast Network of Mortgage Product” dan My Home Award ke-V kategori “Most Innovative Mortgage Product”. Dua penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Property&Bank serta Majalah MyHome pada 18 Januari 2022 silam.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan perseroan senantiasa memberikan value added dalam setiap inovasi yang diberikan. Kemudahan pengajuan hingga akses terhadap pembiayaan rumah ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia yang sedang menjalani masa pemulihan.

Untuk memudahkan pengajuan KPR, kata Handayani, BRI memiliki BRISPOT dengan sistem yang efektif, aman, dan canggih. Digitalisasi pengajuan kredit menjadi sebuah keharusan di era yang serba cepat. “Kami menghadirkan BRISPOT yang bisa diakses untuk mengajukan KPR, KTA, dan payroll loan. Di aplikasi ini kecepatan adalah kunci,"ujarnya.

Upaya BRI mendukung kepemilikan rumah ini tampak dari tingginya tingkat approval kredit yang menembus 97,06 persen dari total 3.000 pengajuan dalam gelaran KPR BRI Virtual Expo Vol.2. Event tersebut memiliki implikasi besar terhadap penyaluran KPR di BRI, yang tampak dari penyaluran kredit yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, ada fasilitas konsultas iperbankan dan perumahan juga diikuti lebih dari 2 juta peserta dalam event tersebut. Disamping itu, BRI juga memberi ruang bag i nasabah yang belum familiar dengan pengajuan digital dengan layanan di seluruh kanto rcabang BRI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai agent of development, BRI juga turut berpartisipasi mendukung program satu juta rumah pemerintah."Tahunini, BRI berkomitmen akan menyalurkanKPR Sejahtera FLPP sebanyak 100 ribu unit dan KPR Tapera sebanyak 50ribu unit," kata Handayani.(*)