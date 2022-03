Harga Emas Antam Rp 977 Ribu, Masih Dipengaruhi Konflik Rusia-Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta -Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun seribu menjadi Rp 977 ribu per gram pada pukul 08:24 WIB, Maret, 1 Februari 2022. Kemarin, harganya terpantau sempat naik Rp 9 ribu dari Rp 969 ribu menjadi Rp 978 ribu per gram.

Harga saat ini tercatat di di Butik Emas LM - Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur. “Emas Antam batangan per gram Rp 977 ribu pada 1 Maret 2022,” seperti dikutip dari situs resmi logammulia.com.

Kemungkinan harga bisa berbeda apabila merujuk pada tempat dan merek yang berbeda. Selain itu harga di bawah ini belum termasuk pph 22 untuk pemegang NPWP yang ditambah 0,45 persen pajak dan non pemilik NPWP yang dikenakan pajak 0,90 persen.

Pengepungan Ibu Kota Kyiv di Ukraina oleh Rusia kemarin menyebabkan harga emas dunia sempat menurun di rentang US$ 1.890 sampai US$ 1.900 per troy ons. Namun hari ini ada sedikit peningkatan ke level US$ 1.903,50 per troy ons menurut situs goldprice.org pada pukul 09:00 WIB.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan, kenaikan harga emas ini memang mengikuti fluktuasi situasi peperangan saat ini di Eropa Timur. Setelah pertemuan pejabat Rusia dan Ukraina, ada kemungkinan Rusia bisa menguasai Ukraina dalam waktu 10 hari.

“Fluktuasi ini yang mempengaruhi kenaikan, embargo begitu besar terhadap Rusia, sehingga akan terjadi inflasi. Ini akan mendorong harga emas akan kembali naik, walaupun hari ini kembali terkoreksi,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 1 Februari 2022.

Menurutnya, harga emas saat ini terkoreksi sangat wajar, karena ada sinyal pengerahan pasukan NATO ke Ukraina. Persiapan senjata nuklir oleh Rusia, kata Ibrahim, sebagai kecemasan akibat belum bisa menguasai Ibu Kota Kyiv.

Pemberian sanksi embargo terhadap Rusia ini memantik inflasi tinggi dan berdampak pada komoditas lainnya. Khususnya harga emas akan mengalami kenaikan secara perlahan, meski harganya terpantau terombang-ambing.

“Kalau kemarin targetnya di level US$ 2.000 per troy ons, kemungkinan tahun ini level tertinggi mencapai US$ 2.150 troy ons,” ujarnya.