Harga Minyak Dunia Melejit Akibat Serangan Rusia ke Ukraina, Siapa Diuntungkan?

TEMPO.CO, Jakarta - Invasi Rusia ke Ukraina langsung melecut harga minyak dunia. Lonjakan harga komoditas itu terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan global dari sejumlah sanksi ekonomi terhadap eksportir minyak mentah utama Rusia.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, di balik kenaikan harga tersebut, ada sejumlah pihak yang mendapatkan keuntungan atas naiknya harga minyak bumi.

“Selain perusahaan produsen minyak, secara umum ketika harga minyak dunia meningkat. Penerimaan negara dari minyak juga ikut naik,” ujar Eko saat dihubungi pada Senin, 28 Februari 2022.

Para investor saham yang menanamkan modalnya juga turut mendapatkan keuntungan atas naiknya minyak dunia. Mengenai jumlah keuntungan negara dan persentasenya, Eko masih menghitung angka perkiraan yang didapatkan.

Di sisi lain, biaya subsidi bahan bakar minyak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga meningkat. Potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pun juga dimungkinkan terjadi.

Menurut Eko, kondisi saat ini juga didukung tidak ada kepastian berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina. Terlebih lagi Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal siaga nuklir pada 27 Februari 2022.

Eko menjelaskan, kenaikan dan penurunan harga BBM pada umumnya akan dievaluasi setiap tiga bulan. “Jika situasi harga minyak sekitar US$ 100 per barel ini terjadi dalam tiga bulan ke depan, maka kemungkinan akan ada revisi harga bahkan asumsi makro dapat saja direvisi. Namun sepertinya semua masih tergantung dari durasi perang ini akan seberapa lama,” tuturnya.

Potensi harga BBM akan turun dan potensi harga minyak di level US$ 65 per barel seperti asumsi APBN 2022, sepertinya kecil pada tahun ini. Sehingga kata Eko, kalau ada perubahan pun kemungkinan naik, dan tidak turun.