Kebijakan Menaikkan Harga Elpiji Non-Subsidi Dapat Mengurangi Beban APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan kebijakan menaikkan harga elpiji nonsubsidi oleh Pertamina dapat mengurangi beban negara.

Menurutnya, apabila Pertamina menjual elpiji di bawah harga keekonomian, maka pemerintah harus mengganti dengan dana kompensasi yang dapat semakin memberatkan APBN.

Kementerian ESDM menyatakan kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Rusia dengan Ukraina telah berdampak terhadap beban subsidi, terutama produk BBM dan elpiji yang nilai subsidinya bisa melebihi asumsi APBN 2022.

Setiap kenaikan satu dolar AS per barel berdampak kepada kenaikan subsidi elpiji sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Dalam postur APBN 2022, nilai subsidi BBM dan elpiji tiga kilogram mencapai Rp 77,5 triliun. Namun, penetapan angka subsidi itu dilakukan saat harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada pada angka 63 dolar AS per barel, sementara harga minyak dunia sempat menembus 100 dolar AS per barel pada perdagangan pekan ini.