Deretan Negara yang Menjatuhkan Sanksi Ekonomi terhadap Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara telah dan akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia menyusul operasi militer negara pimpinan Vladimir Putin itu ke Ukraina. Diawali Amerika Serikat pada Kamis, pekan lalu, penjatuhan sanksi ini kemudian diikuti oleh negara-negara barat dan sejumlah negara di Asia-Pasifik lainnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M. Rachbini, mengatakan perang Rusia-Ukraina akan membuat perekonomian global terganggu di tengah pemulihan pasca-Covid-19. Dalam jangka panjang, konflik geopolitik menyebabkan rantai pasok komoditas terhambat sehingga memicu meningkatnya harga kebutuhan.

"Jika suplai komoditas dan logistik pengiriman terhambat serta infrastruktur utama, seperti pelabuhan di area Black Sea rusak akibat perang, negara maju dapat memberikan sanksi banned atas komoditas Rusia," ujar Eisha dalam diskusi melalui forum Space yang rangkumannya dikutip pada Ahad, 27 Februari 2022.

Berikut ini sejumlah negara yang mengumumkan akan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memberlakukan sejumlah paket sanksi terhadap Rusia. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan negaranya bersatu dengan sekutu dan mitra internasional untuk memastikan Rusia membayar mahal harga ekonomi dan diplomatik atas langkah invasi ke Ukraina.

Adapun Amerika memberlakukan sanksi keuangan besar-besaran, seperti pemblokiran dari sisi keuangan. Di sektor perdagangan, Gedung Putih mengumumkan akan melakukan kontrol ekspor yang ketat.

Amerika juga akan memotong separuh impor teknologi tinggi dari Rusia. Negara itu bakal membatasi Rusia melakukan input terhadap teknologi Amerika.

Selanjutnya dari sisi investasi, Amerika melarang perusahaan-perusahaan energi menambahkan modalnya lewat pasar keuangan barat. Baru-baru ini, Amerika juga telah mengumumkan larangan perjalanan, termasuk untuk Putin.