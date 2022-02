Harga Emas Antam Turun Rp 6.000 Jadi Rp 969 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau emas Antam pada perdagangan hari ini, Sabtu, 26 Februari 2022 turun Rp 6.000 dibandingkan dengan kemarin. "Harga emas batangan satu gram Rp 969.000," seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia.

Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:

1 gram Rp 969.000

2 gram Rp 1.878.000

3 gram Rp 2.792.000

5 gram Rp 4.620.000

10 gram Rp 9.185.000

25 gram Rp 22.837.000

50 gram Rp 45.959.000

100 gram Rp 91.112.000

250 gram Rp 227.515.000

Sedangkan, harga emas berukuran 500 gram, yaitu Rp 454,8 juta. Dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 909,6 juta.

Kemarin emas dibanderol di Rp 975.000 per gram. Sedangkan harga buyback emas hari ini adalah Rp 874 ribu per gram. Adapun harga emas hari ini lebih rendah dibanding awal 2021 yang sebesar Rp 969 ribu.

Harga emas dunia terpantau turun 2 persen pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB. Harga komoditas itu kembali berada di bawah level psikologis US$ 1.900 per troy ounce usai Rusia menginvasi Ukraina. Para investor bereaksi atas ketegangan geopolitik di Ukraina dan berharap perang dapat mereda.

Untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange tercatat harga emas anjlok US$ 38,7 atau 2,01 persen menjadi ditutup di US$ 1.887,60 per ounce. Padahal pada Kamis lalu, 24 Februari 2022, patokan emas berjangka sempat meroket ke level tertinggi Januari 2021 di US$ 1.976,20 per ounce.