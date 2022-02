Bank Mandiri Tebar Diskon 30 Persen untuk Pembelian Photobook BTS Mulai 1 Maret

BTS memenangkan IFPI Global Recording Artist of the Year Award 2021. (Twitter/@IFPI_org/@BIGHIT_MUSIC)

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Mandiri berkolaborasi dengan platform iStyle.id memberikan diskon 30 persen untuk setiap pembelian BTS (The Fact Music Awards) TMA 2021 Photobook Special Edition. Nasabah mendapatkan gratis biaya kirim dan voucer belanja Rp 50 ribu (khusus untuk member baru) di iStyle.id.

Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan, diskon ini didapatkan saat bertransaksi menggunakan Livin’ by Mandiri berlogo kuning. Selain itu juga dilakukan melalui Mandiri Debit dan Mandiri Kartu Kredit.

“Kolaborasi ini menjadi sangat strategis, karena iStyle.id merupakan salah satu pemain utama di platform e-commerce yang secara khusus menawarkan berbagai produk kecantikan dan gaya hidup, terutama merchandise spesial untuk fans setia BTS atau yang biasa disebut ARMY,” ujar Josephus dalam keterangan resminya pada Jumat, 25 Februari 2022.

Untuk memperoleh diskon khusus pembelian BTS Photobook Special Edition, nasabah bisa melakukan transaksi melalui website khusus yang tertera di bagian promo dalam aplikasi Livin' by Mandiri. Kemudian, pilih pembayaran melalui Mandiri Virtual Account via Livin by Mandiri, Mandiri Debit, ataupun Mandiri Kartu Kredit, dan hanya berlaku satu kali untuk masing-masing akun.

Tidak hanya potongan harga, nasabah Bank Mandiri juga bisa menikmati promo cicilan 0 persen tenor maksimal 24 bulan, dengan minimal transaksi sebesar Rp 500 ribu menggunakan Mandiri Kartu Kredit. Josephus menambahkan, informasi lengkap mengenai Program Diskon Photobook BTS dapat diakses nasabah melalui bmri.id/livinxbts.

“Promo ini akan berlangsung selama satu bulan penuh mulai 1 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022 dengan tetap memperhitungkan ketersediaan kuota melalui channel pembayaran digital Bank Mandiri,” ujar Josephus.