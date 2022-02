Rusia Invasi Ukraina, RI Diminta Dorong OPEC Jamin Ketersediaan Minyak

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta Indonesia mendorong negara-negara anggota OPEC untuk menjamin stabilitas pasokan minyak dunia menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Perang antar-dua negara tersebut akan mengganggu suplai dan harga minyak.

“Rusia bukan anggota OPEC. Jadi Indonesia harus memperkuat impor minyak dari negara-negara anggota OPEC agar suplainya diperbanyak. Indonesia bisa mendorong negara OPEC mengucurkan volume minyak lebih besar,” ujar Tauhid saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 25 Februari 2022.

Perang antara Rusia dan Ukraina akan membuat harga minyak dunia melambung. Musababnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar secara global.

Kemarin, harga acuan minyak mentah Brent menembus level US$ 105 per barel atau mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir. Harga acuan minyak West Texas Intermediate juga mengalami kenaikan rata-rata 7 persen menuju US$ 99 per barel dari sebelumnya US$ 95 per barel.

Sebagai negara pengimpor energi, Tauhid mengatakan Indonesia harus mencari alternatif produsen minyak untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan akibat meningkatnya harga acuan. Berbagai kondisi mesti diantisipasi sebelum harga minyak terus melambung.

“Harus dicari mitra baru impor. Kalau bisa juga mempercepat kontrak-kontrak impor karena pasti semua negara melakukan hal yang sama,” ucapnya.