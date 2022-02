Indef: RI Harus Angkat Masalah Ukraina-Rusia Lewat Presidensi G20

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan Indonesia harus mengangkat masalah konflik Ukraina-Rusia melalui Presidensi G20. Indonesia, kata dia, bisa menjadi penengah dalam forum internasional tersebut.

“Tema ini harus diangkat dalam Presidensi G20, apalagi Rusia adalah negara anggota. Kalau G20 tidak menyarankan perdamaian, tidak ada esensinya pertemuan ini,” ujar Tauhid saat dihubungi pada Jumat, 25 Februari 2022.

Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kondisi ekonomi global terganggu. Harga acuan minyak dunia melambung dan indeks saham di berbagai negara melemah. Di sisi lain, harga komoditas, seperti gandum, pun terpengaruh signifikan.

Tauhid menyebut imbas ekonomi dari meningkatnya tensi geopolitik ini perlu dicari solusinya secara bersama oleh negara-negara G20. Apalagi, agenda utama G20 dipenuhi dengan pertemuan tinggi para menteri di bidang ekonomi.

“Finance track tidak akan jalan kalau stabilitas politik dan keamanan tak berjalan. Kita harus cepat mengantisipasi dampak ini agar tidak meluas,” ucap Tauhid.

Konflik antara Rusia dan Ukraina diperkirakan menyebabkan pemulihan global terganggu. Dalam jangka menengah, inflasi di berbagai negara akan meningkat akibat melonjaknya harga komoditas.

Di pasar keuangan, indeks saham berbagai negara pun bergerak fluktuatif. Bursa saham Amerika hingga Australia sempat anjlok, diikuti dengan penurunan indeks di bursa regional Asia. Di Indonesia, indeks sempat turun 1,48 persen ke level 6.817 pada penutupan perdagangan Kamis, 24 Februari, walau kembali bangkit pada sesi pertama perdagangan Jumat.

