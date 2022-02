Expoversary 2022, BCA Tawarkan Bunga KPR 2,65 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan promo kredit pemilikan rumah (KPR), kredit sepeda motor (KSM), hingga kredit kendaraan bermotor (KKB) dalam Expoversary 2022.

Perhelatan BCA Expoversary Online 2022 yang merupakan perayaan ulang tahun ke-65 perseroan akan berlangsung selama satu bulan, dari 24 Februari 2022 hingga 27 Maret 2022 melalui link https://expo.bca.co.id yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

"Kami ingin menghadirkan solusi yang optimal bagi seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hunian impian, kendaraan idaman, dan beragam solusi perbankan yang kami tawarkan," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam Virtual Press Conference BCA Expoversary Online 2022 di Jakarta, Kamis 24 Februari 2022.

Menurut dia, kegiatan BCA Expoversary yang digelar secara daring pada tahun ini akan berfokus kepada kegiatan peningkatan transaksi bisnis, melalui penawaran menarik untuk berbagai produk seperti KKB, KPR, dan KSM.

BCA menawarkan bunga KPR yang sangat spesial, yaitu 2,65 persen per tahun fix satu tahun, sementara untuk KKB penawaran bunga spesial sebesar 2,65 persen flat per tahun untuk tenor 1 tahun, serta KSM dengan uang muka spesial 6,5 persen dari harga on the road (OTR) untuk seluruh nasabah dan seluruh tipe motor di bawah Rp 100 juta.

BCA menghadirkan lebih dari 100 pengembang properti ternama di Indonesia, 19 merek mobil ternama yang menawarkan beragam benefit untuk pembelian, serta menggandeng 22 merek motor.

Tak hanya itu, dalam penyelenggaraan BCA Expoversary Online 2022, Jahja menuturkan pihaknya juga menghadirkan penawaran istimewa bagi nasabah BCA Solitaire dan Prioritas dengan meluncurkan aplikasi BCA Young Community (BYC), yang dapat dinikmati oleh pengguna muda dan young generation BCA Solitaire dan Prioritas.

"Melalui aplikasi ini, para pengguna dapat menambah wawasan seputar dunia bisnis, berbagi dan menggali ide dan peluang bisnis sesuai minat, serta membangun jaringan dengan para pebisnis muda di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia BCA Expoversary Online 2022 & Direktur BCA Finance Petrus Karim berharap BCA Expoversary Online 2022 dapat berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian nasional di tengah upaya pemerintah yang senantiasa memberikan dukungan insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

"Kemudahan dan keistimewaan kami hadirkan secara daring. Dalam situasi pandemi, nasabah dan masyarakat memang tidak dapat berkunjung secara langsung. Kami ingin semua dapat menikmati kegembiraan dengan aman dan nyaman," ungkap Petrus.

BACA: Bos BCA Ungkap Cara Memimpin Korporasi di Era Multidisrupsi dan Pandemi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.