Expoversary 2022, BCA Tawarkan Bunga KPR 2,64 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan promo kredit pemilikan rumah (KPR), kredit sepeda motor (KSM), hingga kredit kendaraan bermotor (KKB) dalam Expoversary 2022.

Perhelatan BCA Expoversary Online 2022 yang merupakan perayaan ulang tahun ke-65 perseroan akan berlangsung selama satu bulan, dari 24 Februari 2022 hingga 27 Maret 2022 melalui link https://expo.bca.co.id yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

"Kami ingin menghadirkan solusi yang optimal bagi seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hunian impian, kendaraan idaman, dan beragam solusi perbankan yang kami tawarkan," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam Virtual Press Conference BCA Expoversary Online 2022 di Jakarta, Kamis 24 Februari 2022.

Menurut dia, kegiatan BCA Expoversary yang digelar secara daring pada tahun ini akan berfokus kepada kegiatan peningkatan transaksi bisnis, melalui penawaran menarik untuk berbagai produk seperti KKB, KPR, dan KSM.

BCA menawarkan bunga KPR yang sangat spesial, yaitu 2,65 persen per tahun fix satu tahun, sementara untuk KKB penawaran bunga spesial sebesar 2,65 persen flat per tahun untuk tenor 1 tahun, serta KSM dengan uang muka spesial 6,5 persen dari harga on the road (OTR) untuk seluruh nasabah dan seluruh tipe motor di bawah Rp100 juta.