Bank Mandiri Gelar IDEATHON dengan Universitas Kristen Petra Surabaya

INFO BISNIS - Tren pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan, salah satunya didorong oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha baru pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berkaca pada hal tersebut, Bank Mandiri sebagai agent of development berkomitmen untuk menangkap momentum pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan intensi berwirausaha khususnya pada generasi muda atau milenial.

Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi Bank Mandiri bersama Universitas Kristen Petra Surabaya dengan menyelenggarakan “IDEATHON with Bank Mandiri” sebagai salah satu rangkaian kegiatan Mandiri Goes to Campus Tahun 2022. Inisiatif ini diharapkan mampu melahirkan wirausaha muda baru yang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia sekaligus mempererat hubungan kerjasama Bank Mandiri dengan Universitas Kristen Petra Surabaya.

Regional Operations Head Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Surabaya Firman Wahyudi mengatakan, inisiatif ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk mendukung proses recovery Indonesia pasca Covid-19 dengan mengadakan kompetisi wisausahawan muda yang akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM Indonesia secara berkelanjutan.

"Program Mandiri Goes to Campus merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk meningkatkan peluang bisnis dan strategi go-to-market ke dalam lingkungan Perguruan Tinggi serta membangkitkan semangat mahasiswa agar berani menghadapi tantangan, terbuka terhadap kemajuan teknologi digital maupun peluang bisnis," ujar Firman Wahyudi dalam keterangan resminya dalam Awarding Ceremony IDEATHON, Kamis, 24 Februari 2022.

Adapun, kegiatan IDEATHON with Bank Mandiri berlangsung sejak tanggal 7 hingga 24 Februari 2022 secara daring dengan tiga tahapan agenda antara lain Webinar on Business Planning, Mentoring Session, dan Final Pitching. Kompetisi yang diikuti oleh 30 tim Petranesian (civitas akademika UK Petra Surabaya) terdiri dari berbagai sektor usaha seperti Fashion, Teknologi, Pendidikan, dan Kuliner.

Pada tahapan Webinar, peserta mendapatkan pelatihan dari para pakar mengenai Business Development, Marketing Strategy, Fundraising Strategy, dan juga Service Excellence. Setelah mendapatkan pelatihan, peserta mengikuti tahapan mentoring untuk mempersiapkan ide bisnis yang kemudian dipresentasikan pada Juri.

Head of Synergy Mandiri Capital Indonesia (MCI) Bisma Manda Samsu sebagai salah satu Juri menyampaikan bahwa melalui ketiga tahapan ini harapannya para peserta mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah bisnis baru yang kompetitif dan menguasai pasar

“Melalui program ini, Mandiri Capital Indonesia berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman baru yang lebih lengkap dan komprehensif, sehingga diharapkan dapat semakin mendorong minat berwirausaha dan membuka potensi dalam berbisnis di kalangan anak muda khususnya mahasiswa,” jelasnya.

Pada pelaksaan Awarding Ceremony, diumumkan juga pemenang 1 dan pemenang 2 sebagai pemenang dari 30 tim yang ikut dalam kompetisi ini. Pemenang akan mendapatkan hadiah total senilai Rp 70 juta yang dapat dimanfaatkan untuk modal pengembangan usaha yang telah dirancang.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta dan ucapan selamat kepada para pemenang. Kami berharap kegiatan ini dapat turut mendorong budaya berwirausaha di Indonesia khususnya generasi muda,” kata Firman Wahyudi.

Sementara itu, Rektor UK Petra Surabaya Djwantoro Hardjito, mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Mandiri atas kolaborasi yang apik dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di lingkungan kampus UK Petra Surabaya. Dia meyakini, lewat program ini mahasiswa maupun alumni dari UK Petra Surabaya dapat semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan pasca kampus dan bisa menebar lebih banyak lagi manfaat bagi masyarakat. (*)