Sejalan dengan Agenda Prioritas G20, Sri Mulyani Puji Kinerja BRI Garap Potensi Ultra Mikro

INFO BISNIS – Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan apresiasi dari berbagai stakeholder. Kali ini, giliran Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang memberikan apresiasi kinerja BRI yang kokoh dan mengucurkan modal bagi pelaku sektor Ultra Mikro Indonesia.

Menkeu mengatakan strategi go smaller, go shorter, dan go faster semakin efektif menjangkau lebih banyak nasabah. Pemberdayaan sektor ultra mikro ini juga sejalan dengan upaya Indonesia mewujudkan salah satu agenda prioritas G20, yakni inklusi keuangan.

Apalagi BRI dipercaya memimpin Holding Ultra Mikro bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Konsolidasi ini dipercaya dapat semakin meningkatkan sector mikro dan ultra mikro lebih cepat naik kelas.

“BRI, Pegadaian dan PNM, nanti kita lihat apakah integrasinya bisa dibuat makin baik sehingga tadi bisa me-reach 45 juta yang unbankable itu. Ini sesuatu yang harus kita lihat bersama sehingga target kita dari sisi jumlah yang unbankable menjadi bankable menjadi lebih tinggi. Karena dengan holding tersebut biaya lebih terjangkau,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook Kamis, 10 Februari 2022. Acara ini masuk dalam rangkaian event BRI mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022,

Sejak resmi terbentuk pada 13 September 2021, Holding Ultra Mikroi menargetkan dapat menjangkau 30 juta pelaku ultra mikro yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Di tahap selanjutnya, Holding ini ditargetkan melayani seluruh pelaku ultra mikro yang mencapai 45 juta.

Holding Ultra Mikro sejalan dengan upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan. Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan inklusi keuangan menyentuh 90 persen di 2024.

Di sisi lain, Sri Mulyani menilai Sinergi BRI, PNM dan Pegadaian Mulyani dapat berimplikasi positif terhadap efisiensi kinerja perseroan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap BRI Group dapat menambah jumlah nasabah dan profit before tax, hingga penurunan biaya.

Dengan fundamental yang kokoh, Sri Mulyani percaya BRI Group dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi bagi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hal ini juga didorong membaiknya kondisi makro ekonomi sehingga menimbulkan potensi pertumbuhan permintaan kredit.

“LDR (Loan to Deposit Ratio)-nya masih dibawah 90 persen ya, ini artinya punya ruangan yang sangat banyak, tinggal demand side-nya. Kalau ekonominya mulai membaik, pasti banyak UMKM yang sekarang butuh pendanaan, jadi Pak Narso (Direktur Utama BRI Sunarso) pasti bisa mencapai dua kali lipat,” kata Menkeu optimistis.

Tantangan dari Sri Mulyani itu ditanggapi dengan optimistis oleh Dirut BRI, Sunarso. Kesiapan menjadi kunci dibalik optimisme BRI mencapai target tersebut.

Aspek permodalan BRI yang semakin kokoh berkat pelaksanaan rights issue senilai Rp 95,9 triliun sehingga BRI mendapat dana segar dari investor public sebesar Rp 41 triliun. Dana itu bakal menjadi amunisi tambahan untuk menggenjot ekspansi kredit sector Ultra Mikro dan UMKM.

“Lumayan challenging, tahun 2024 harus menyentuh 45 juta pelaku ultra mikro dan tahun ini ditargetkan menambah nasabah baru 5 juta. Sekarang eksistingnya BRI melayani 8,1 juta ultra mikro, Pegadaian 5,9 juta, dan PNM 11,2 juta. Mudah-mudahan dapat terus kami tambah bersama-sama dan infrastrukturnya kami siapkan,” ujar Sunarso.

Selain itu, kesiapan modal tersebut juga ditunjang oleh infrastruktur dan integrasi data yang memadai untuk menjaring lebih banyak nasabah. Adapun infrastruktur yang disiapkan untuk sinergi ketiga entitas tersebut adalah konsolidasi kantor layanan supaya lebih efisien melalui “Sentra Layanan Ultra Mikro” atau SENYUM. Ada pula tools digital yang disebut UMiCorner berupa aplikasi di perangkat gawai.

Tahun ini, BRI menargetkan memiliki 1.000 unit Senyum yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas. BRI Group pun mengoptimalkan fungsi Agen BRILink yang mencapai lebih dari 500 ribu agen dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini (infrastruktur dan integrasi data) akan menjadi base dan mudah-mudahan niat kami supaya nanti pemerintah punya program, punya inisiatif dengan berbagai stimulus maka sudah memiliki data yang terintegrasi dan itu adanya di Holding Ultra Mikro ini,” katanya.(*)