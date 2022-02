Harga Minyak Dunia Meroket ke USD 101,34 Usai Putin Serukan Perang ke Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia jenis Brent meroket 4,5 poin atau 4,65 persen ke US$ 101,34 per barel. Data Bloomberg pada pukul 12.16 WIB juga mencatat harga minyak jenis WTI melejit 4,59 persen atau 4,23 poin ke US$ 96,33 per barel.

Lonjakan harga minyak mentah hingga tembus melampaui level US$ 100 per barel ini terjadi pertama kalinya sejak 2014 silam. Kenaikan harga komoditas itu disebut-sebut bakal menjadi pukulan ganda bagi ekonomi dunia lantaran menekan prospek pertumbuhan dan menaikkan tingkat inflasi.

Kenaikan harga minyak dunia itu terjadi usai Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan operasi militer khusus ke Ukraina Timur pada hari ini. Operasi militer ini disebutkan untuk mengupayakan demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina. Artinya, Putin secara efektif menyatakan perang terhadap Ukraina.

Sebelum pukul 6 pagi waktu Moskow, Putin meminta anggota tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang ke keluarga mereka. Namun begitu, Putin mengklaim rencananya tidak termasuk pendudukan wilayah Ukraina.

Adapun lonjakan harga minyak dinilai sebagai hal yang mengkhawatirkan bagi bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) dan sejumlah bank sentral lainnya. Pasalnya, mereka tengah berusaha menahan tekanan harga terkuat dalam beberapa dekade tanpa menggagalkan pemulihan ekonomi dari pandemi.

Di saat yang bersamaan, kontrak berjangka di London melonjak sebanyak 3,3 persen. Hal tersebut terjadi karena eskalasi dramatis Rusia dari krisis Ukraina memicu kekhawatiran gangguan pada ekspor energi penting di kawasan itu.

Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya menaikkan proyeksinya untuk harga konsumen global menjadi rata-rata 3,9 persen di negara maju tahun ini. Angka itu naik dari 2,3 persen, dan 5,9 persen di negara berkembang dan berkembang.