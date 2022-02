Kinerja Himbara 2022 Diproyeksi Kembali 'Hijau', Optimistis Katrol Ekonomi Indonesia

INFO BISNIS– Kinerja bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diproyeksikan kembali bersinar tahun ini, dan diharapkan mampu lebih mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan pasca krisis akibat pandemi.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto berpendapat, dilihat dari sisi profitabilitas kinerja Himbara tahun ini diperkirakan bisa lebih baik disbanding capaian pada 2021. Himbara bisa mengambil peluang dari ketidakpastian ekonomi di tataran domestik maupun global. “Kalau bicara profitabilitas, bank Himbara [bisa] lebih hijau dari tahun lalu,” ujarnya.

Dia mencontohkan, selain pandemi ada beberapa hal yang akan mendorong ekonomi dunia 2022 berada pada ketidakpastian yakni The Fed rate, gejolak harga minyak dunia, hingga tensi politik yang memanas di Eropa disebabkan konflik antara Ukraina-Rusia. Namun, ketidakpastian ekonomi mengarah pada naiknya suku bunga. “Ketika suku bunga naik, bagi bank-bank yang likuiditasnya melimpah seperti Himbara ini, dan punya brand bagus, akan dapat potensi keuntungan yang lebih besar,” kata Eko.

Seperti diketahui, Himbara yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, secara total mampu meraup laba sebesar Rp 72,05 triliun sepanjang 2021.

Laba pada 2021 itu melesat 78,06 persen dibanding perolehan pada 2020 sebesar Rp40,34 triliun. Jika dirinci pada 2021, BRI mampu mencetak laba Rp 30,76 triliun, Bank Mandiri Rp 28,03 triliun, BNI Rp 10,89 triliun dan laba BTN Rp 2,37 triliun.

Di sisi lain, Eko pun berharap Himbara tetap dengan peran utamanya sebagai penggerak sektor riil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, sumbangsih Himbara pada pertumbuhan ekonomi nasional pun dapat terus meningkat.

Untuk itu, pemerintah harus terus memberikan support dan arahan agar Himbara mampu melakukan penyaluran kredit dan pembiayaan lebih besar lagi ke depan. Penyaluran kreditnya pun bisa lebih merata, misalnya dari skala UMKM hingga perusahaan besar atau korporasi.

“Kalau mereka kencang di kredit, harusnya jadi bagian yang perlu diapresiasi. Pemerintah harus bisa memberi arahan kepada bank-bank ini untuk bisa lebih support kepada kredit. Tidak hanya yang kecil-kecil tapi korporasi juga. Karena semua harus bergerak semua mesin ekonominya,” katanya.

Proyeksi Eko terkait pertumbuhan senada dengan target kinerja bank Himbara pada 2022. Manajemen BRI optimistis kredit perseroan akan tumbuh dikisaran 9–11 persen sepanjang 2022.

Hal ini seiring indikator yang menunjukkan perbaikan pada pemulihan ekonomi global dan nasional, serta didukung meluasnya program vaksinasi di berbagai negara. Manajemen Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini lebih tinggi dari 2021, yakni di atas 8 persen.

Optimisme itu sejalan dengan pertumbuhan di sektor ekonomi sejak 2021 yang terus membaik dan terus berlanjut. Manajemen BNI mematok target pertumbuhan penyaluran kredit hingga 10 persen tahun ini. Proyeksi tersebut hampir dua kali lipat dengan pertumbuhan kredit BNI pada 2021 sekitar 5,2 persen secara tahunan.

Sementara manajemen BTN membidik pertumbuhan penyaluran kredit pada 2022 sebesar 9-11 persen. Pihak perseroan meyakini pertumbuhan kredit akan sejalan dengan peningkatan laba yang dipatok yaitu di kisaran 11-13 persen serta kenaikan earning asset atau aktiva produktif. Tahun lalu penyaluran kredit BTN tumbuh 5,66 persen.

Transformasi Dorong Pertumbuhan

Sebelumnya pada Senin 21 Februari Menteri BUMN RI Erick Thohir mengapresiasi kinerja gemilang bank Himbara sepanjang 2021. Pencapaian tersebut merupakan buah dari hasil transformasi dan efisiensi yang tengah dilakukan oleh Kementerian BUMN beserta seluruh perusahaan BUMN. “Meski kita semua terus berjuang menghadapi disrupsi akibat pandemi, kinerja positif HIMBARA nyatanya tetap bisa ditingkatkan. Kinerja keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial dapat meningkat pesat,” ujarnya.

Erick Thohir juga mengapresiasi transformasi di tubuh masing masing bank HIMBARA yang menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan di industri keuangan nasional. Masing-masing bank HIMBARA telah memiliki spesialisasi unik dan berbeda sehingga tidak ada tumpang tindih.

Misalnya BRI yang semakin fokus pada segmen UMKM dan ultra mikro sedangkan Mandiri didedikasikan fokus menggarap segmen korporasi dan pengusahan nasional agar dapat terus bangkit. Berikunya BNI dengan tugas khusus menggarap bisnis interasional dan BTN yang bisnis utamanya di bidang perumahan untuk mengurangi angka backlog dan membantu masyarakat, termasuk millenials, lebih mudah mendapatkan hunian.

“Ke depan kami harapkan peran HIMBARA akan semakin dirasakan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional melalui pemberdayaan berbagai segmen serta memberikan dampak positif bagi seluruh stakeholders dan utamanya kepada masyaraiat Indonesia,” kata Erick. (*)