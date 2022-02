Rusia - Ukraina Memanas, Harga Minyak Mentah Meroket Kian Dekati USD 100

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah menembus rekor tertinggi sejak 2014 hingga mendekati US$ 100 per barel pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Meroketnya harga menambah kekhawatiran akan pasokan komoditas tersebut usai makin memanasnya konflik Rusia dan Ukraina.

Lonjakan harga minyak terjadi setelah Rusia memerintahkan pasukannya memasuki dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Namun begitu, kenaikan harga minyak masih tertahan upaya Barat menghentikan awal dari invasi skala penuh Rusia.

Adapun harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret menyentuh level tertinggi selama tujuh tahun. Harga minyak WTI menyentuh angka US$ 96 per barel dan turun ke US$ 92,35 per barel pada penutupan perdagangan. Artinya, harga minyak tersebut tercatat naik 1,4 persen dari posisi sebelumnya.

Sedangkan untuk harga minyak mentah berjangka Brent pengiriman April sempat menyentuh angka US$ 99,5 per barel, atau tertinggi sejak September 2014 lalu. Harga minyak tersebut kemudian turun pada penutupan perdagangan di level US$ 96,84 per barel atau naik 1,5 persen.

Adalah krisis yang melibatkan Ukraina dan Rusia yang membuat lonjakan di pasar minyak karena pasokan yang terbatas. Apalagi di saat yang bersamaan, permintaan atas komoditas tersebut mulai pulih dari pandemi virus Corona.

Di saat yang sama, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, telah menolak seruan untuk meningkatkan pasokan lebih cepat.

Seorang menteri senior Inggris mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah menciptakan situasi yang sama parahnya dengan krisis rudal Kuba tahun 1962. Kala itu, terjadi konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membawa dunia ke ambang perang nuklir. AS dan Inggris pun mengumumkan sanksi yang menargetkan bank-bank Rusia.