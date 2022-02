IHSG Menguat 0,11 Persen, Saham BBRI Paling Diminati Investor Asing

TEMPO.CO, Jakarta -Samuel Sekuritas Indonesia mencatat saham bank pelat merah Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling banyak diminati investor asing.

"Di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 136,9 miliar," dikutip dari tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 21 Februari 2022.

Pada posisi kedua saham yang paling banyak dibeli investor asing, yaitu ARTO Rp 128,4 miliar dan HRUM Rp 69,4 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melawan arus pelemahan bursa global dan sempat membukukan rekor all time high di level 6.927,9, sebelum menutup sesi di level 6.900,3. IHSG menguat 0,1 persen lebih tinggi dari angka penutupan akhir pekan lalu di level 6.892,8.

Sebanyak 217 saham menguat, 293 melemah, dan 180 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 7 triliun.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 426,1 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih investor asing sebesar Rp 17,8 miliar.

Sementara itu, tiga teratas saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini diisi oleh saham-saham perbankan; Bank BNI (Rp 19,6 miliar), Allo Bank Indonesia (BBHI) (Rp 10,8 miliar), dan Bank MNC International (BABP) (Rp 10,7 miliar)

Adapun tiga saham yang akan menjadi pengisi baru indeks Financial Times Stock Exchange All-Caps (BBYB, EMTK, dan HRUM) efektif per 18 Maret mendatang menunjukkan pergerakan yang positif. Di sesi pertama perdagangan hari ini BBYB menutup sesi di level Rp 2.420 per saham (+7,56 persen), EMTK di Rp 2.000 per saham (+4,44 persen), dan HRUM di Rp 11.225 per saham (+5,4 persen).

Baca Juga: Ini Perkiraan Pergerakan IHSG dan Beberapa Saham dari Samuel Sekuritas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.