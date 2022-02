Presidensi G20 Tetapkan 3 Agenda Prioritas di Bidang Infrastruktur, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan tiga agenda prioritas bidang infrastruktur pada Presidensi G20. Dia mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen terus mendukung investasi infrastruktur.

Prioritas pertama adalah pengembangan kerangka kerja tentang cara memanfaatkan kesempatan baik dengan melibatkan partisipasi sektor swasta untuk infrastruktur berkelanjutan.

“Investasi sambil meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan akan membutuhkan tindakan terkoordinasi selama beberapa tahun,” kata Febrio saat Seminar Post-Pandemic Infrastructure And Global Public Goods In The G20, pada Jumat, 18 Februari 2022.

Febrio mengatakan dari G20 ini memberi sinyal jelas kepada investor untuk meningkatkan kepercayaan agar lebih memobilisasi investasinya.

Kedua, Indonesia mengembangkan perangkat kebijakan untuk menggerakkan infrastruktur yang inovatif. Artinya, pemerintah akan memaksimalkan mekanisme pembiayaan infrastruktur di daerah (desa) dan kota termasuk meningkatkan inklusi gender dan sosial.

Langkah ini untuk mengatasi risiko kesenjangan antar daerah yang lebih tinggi akibat pandemi Covid-19.“Pandemi jika dibiarkan tidak tertangani, ada risiko ketidaksetaraan yang berlangsung lama, ketidaksetaraan dan ketakutan ekonomi,” Febrio.