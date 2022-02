Harga Minyak Dunia Naik Lagi Dipicu Ketegangan Rusia-Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak menguat lebih dari 1 persen pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB, 17 Februari 2022, karena investor mempertimbangkan pernyataan yang saling bertentangan tentang kemungkinan penarikan beberapa pasukan Rusia dari sekitar perbatasan Ukraina.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April meningkat US$ 1,52 atau 1,6 persen, menjadi US$ 94,81 per barel.

Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret bertambah US$ 1,59 atau 1,7 persen, menjadi US$ 93,66 per barel. Bahkan, harganya sempat mencapai US$ 95,01 per barel.

Pada Senin, kedua kontrak acuan mencapai level tertinggi sejak September 2014, dengan harga minyak Brent menyentuh US$ 96,78 dan WTI mencapai US$ 95,82.

Namun kontrak berjangka jatuh setelah penyelesaian perdagangan reguler, setelah pejabat AS dan Iran mengatakan mereka lebih dekat dengan kesepakatan tentang pengembangan senjata nuklir yang terakhir yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan penjualan minyak global.

Sikap Rusia yang mengancam Ukraina telah mempengaruhi pasar minyak selama beberapa minggu, dengan kekhawatiran gangguan pasokan dari produsen utama di pasar global yang ketat dapat mendorong harga minyak ke US$ 100 per barel.

"Pasar telah mencerminkan situasi yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi, yang merupakan ambiguitas dari satu hari ke hari berikutnya," kata Kepala Penelitian Komoditas Global Citi, Edward Morse.