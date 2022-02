PUPR Anggarkan Rp 27,01 T untuk Program Infrastruktur SDA Strategis, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,01 triliun untuk program pembangunan infrastruktur strategis di bidang sumber daya air.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 15 Februari 2022.

Dana yang direncanakan juga untuk melakukan revitalisasi sejumlah infrastruktur di berbagai daerah. “Antara lain rehabilitasi di Pante Lhong (Aceh), lalu juga pembangunan daerah irigasi di Sidilantano (Sumatera Utara), daerah irigasi Batang Asai (Jambi), daerah Kaubun (Kalimantan Timur), Kaluku (Sulawesi Barat), Kurik dan Tanah Miring (Papua),” kata Jarot.

Rincian alokasi anggaran Rp 27,01 triliun itu sebagai berikut:

Rp 11,67 triliun, untuk pembangunan lingkup bendungan, situ, dan danau.

Dana tersebut untuk melanjutkan pembangunan 33 bendungan, pembangunan dua bendungan baru, serta revitalisasi danau dan situ. “Dan pemanfaatan bendungan, dalam hal ini sebagai air baku premium,” kata Joko.

Rp 5,95 triliun, untuk pembangunan irigasi, rehabilitasi atau peningkatan irigasi, dan pemanfaatan lingkungan.

Rp 7,37 triliun, untuk pengendalian daya rusak, di antaranya untuk pengendalian banjir, pengamatan pantai, pembangunan pengendalian sedimen.

Rp 2,02 triliun, untuk penyediaan air baku. Pengerjaan ini untuk penyediaan air baku untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemanfaatan bendungan, dan penyediaan air baku untuk keperluan lainnya.

Joko menyebutkan pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun ini juga termasuk kepada sejumlah proyek yang masih dalam pengerjaan maupun untuk penambahan kapasitas.

“Target pembangunan infrastruktur tahun 2022 antara lain 10.035 hektare untuk pembangunan daerah irigasi, 142.615 hektare rehabilitasi jaringan irigasi, 35 bendungan termasuk di dalamnya dua baru plus 33 on going, dan juga 21 embung,” kata Joko.

Selain itu, pemerintah menyiapkan program pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 kilometer dan juga menambah ketersediaan air baku sekitar 2,86 meter kubik per detik.

Adapun sepanjang tahun 2021 lalu, tercatat ada program 48 unit bendungan yang dibangun. Rinciannya adalah 32 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan dan 16 bendungan sudah selesai dibangun.