Diskon Hari Valentine: Janji Jiwa Rp 30 Ribuan hingga Paket Hemat Marugame Udon

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant menggelar promo dalam rangka memeriahkan hari Valentine yang jatuh pada hari ini, 14 Februari 2022. Promo itu di antaranya berupa potongan harga atau diskon untuk paket-paket tertentu yang bisa dibeli dine in, take away atau delivery.

Berikut sejumlah program diskon yang ditawarkan oleh sejumlah produsen makanan dan minuman serta syarah dan ketentuan yang dirangkum oleh Tempo.

1. Xi Bo Ba

Xi Bo Ba Indonesia menghadirkan varian Kakao Series yang dibuat dengan Coklat Cadbury Chocolate. Promo semua varian mulai tanggal 13 sampai 15 Februari 2022 dan tersedia di beberapa area tertentu.

Dilansir dari akun Instagram resmi Xi Bo Ba Indonesia tiga menu yang sedang diadakan diskon. “Crunchy Signature Kakao dari Rp 19 ribu menjadi Rp 14 ribu, Crunchy Dirty Mokao dari Rp 22 ribu menjadi Rp 14 ribu, dan Crunchy Kakao Croffle dari Rp 36 ribu menjadi Rp 18 ribu,” dikutip dari unggahan di Instagram @xiboba.indonesia, Ahad, 13 Februari 2022.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan pembeli sebagai berikut:

Promo berlaku dari 13-15 Februari 2022 Berlaku untuk semua pembelian (Dine In, Take Away, GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats) Hanya berlaku di Xi Boba area Jabodetabek, Pulau Jawa dan Jambi. Harga untuk masing-masing region outlet berbeda Promo berlaku kelipatan Tidak bisa digabungkan dengan promo opening Untuk daerah outlet selain point no. 3, akan diluncurkan pada batch 2 tanggal 25 Februari 2022

Bagi para pembeli yang tertarik ingin membeli, silakan cek informasi resminya di Instagram @xiboba.indonesia.

2. Marugame Udon

Produk makanan khas Jepang ini menyajikan paket sepasang menu dalam kategori #Soulmatemu. Paket hemat mulai dari Rp 98 ribu yang ditawarkan digelar dari tanggal 14 – 27 Februari 2022.