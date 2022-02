Selebritas Borong ASIX Besutan Anang Hermansyah, Berapa Harga Token Itu Kini?

TEMPO.CO, Jakarta - ASIX belakangan ini menjadi salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan warganet. Di media sosial Twitter hingga di Instagram, netizen riuh membahas token NFT milik artis dan politikus Anang Hermansyah.

Bahkan sejak sebelum resmi diluncurkan pada 28 Januari 2022 lalu, tak sedikit artis yang telah membeli aset kripto tersebut. Mereka di antaranya adalah Ariel Noah, Judika, Kevin Aprilio, Indra Bekti, Titi Kamal, Thariq Halilintar, hingga sang menantu Anang yakni Atta Halilintar.

1. Thariq Halilintar

Dikutip dari instagram story @ananghijau, terlihat Anang bertanya ke Thariq Halilintar soal pembelian ASIX Token. Saat itu Thariq membenarkan dan mengaku membelinya sekitar Rp 200 jutaan.

"Biar to the moon pi, to the moon," ujar Thariq.

2. Kevin Aprilio

Sementara itu, Kevin Aprilio menyatakan telah mengajak istri dan teman-temannya juga untuk membeli ASIX Token. Ia mengaku membeli token itu senilai Rp 100 juta.

3. Judika

Dalam video pendek yang tersebar luas, penyanyi Judika menunjukkan bahwa ia telah membeli ASIX Token hingga 1 miliar. "Sukses terus ASIX Token. Mantap," kata Judika yang mengaku baru belajar soal aset kripto tersebut.

4. Ariel Noah

Seperti halnya Judika, penyanyi Ariel Noah pun mengaku telah membeli ASIX Token. Tak tanggung-tanggung, ia membeli 1 miliar token tersebut.

5. Titi Kamal

Selain itu, Titi Kamal mengatakan baru saja membeli token ASIX. "Bunda, aku beli ASIX Token nih bunda, semoga ASIX to the moon," ujarnya sambil menyebut istri Anang, Ashanty.

6. Indra Bekti

Ada juga Indra Bekti yang mengatakan ikut membeli token ASIX dan melihat pergerakan harganya selalu naik.