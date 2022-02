IHSG Dibuka Menguat di 6.751,34, Investor Asing Borong BMRI, BBRI dan BBCA

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi hari ini, Senin, 7 Februari 2022, dibuka menguat. Data Bloomberg pada pukul 09.00 WIB menunjukkan IHSG dibuka pada zona hijau di posisi 6.751,34.

IHSG tercatat sempat mencapai level tertinggi pada 6.758,62 beberapa menit setelah pembukaan. Tercatat, 224 saham menguat, 63 saham melemah dan 219 saham stagnan.

Adapun investor asing tercatat membukukan aksi net foreign buy Rp 55,89 miliar. Investor asing tercatat membeli saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp 20,6 miliar, atau yang terbanyak sejauh ini.

Berikutnya, saham yang diincar oleh investor asing adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp 15,3 miliar dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar Rp 6,5 miliar. Sementara itu, saham emiten PT Jaya Konstruksi Manggala Prata Tbk. (JKON) melejit 28,57 persen ke posisi Rp 135 pada 09.09 WIB, berkat perseroan yang menang tender sirkuit Formula E.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang sebelumnya memperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan penguatan di awal pekan ini. Hal ini seiring dengan kenaikan harga sejumlah komoditas.

"IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatannya didorong kenaikan harga beberapa komoditas diantaranya minyak, batu bara, CPO, emas, nikel, dan timah. Kenaikan terjadi di tengah kenaikan tajam yield Obligasi AS tenor 10 tahun sebesar 1,43 persen menjadi 1,916 persen," kata Edwin, Senin, 7 Februari 2022.

Sementara yield obligasi AS tenor 2 tahun melonjak 1,316 persen, serta semakin naiknya korban baru akibat Covid-19 di Indonesia yang mencapai 36.000 orang per hari dan diperkirakan bisa mencapai 100.000 hingga 150.000 orang per hari dalam beberapa hari ke depan.

Ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi indeks yakni kekuatan Rusia sudah mencapai posisi 70 persen dari kekuatan yang diinginkan sebelum menginvasi Ukraina.

Lebih jauh Edwin memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 6.688 - 6.783 pada hari ini. Sejumlah saham yang direkomendasikan meliputi: MEDC, AGII, MTDL, TOWR, KLBF, BSDE, BBTN, ACES, BBRI, dan IRRA.

