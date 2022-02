Bitcoin Menguat Lebih dari 11 Persen, Kini Harganya Rp 597,3 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Bitcoin menguat lebih dari 11,1 persen selama 24 jam terakhir. Situs coingecko.com mencatat Bitcoin berada di level US$ 41.492,99 atau bila dirupiahkan mencapai sekitar Rp 597,3 jutaan (asumsi kurs Rp 14.396 per dolar AS).

Kenaikan juga terjadi pada Ethereum yang pada hari ini, Sabtu, 5 Februari 2022, menguat hingga 12,2 persen menjadi US$ 3.016,5. Bila dirupiahkan, aset kripto tersebut kini bernilai Rp 43,4 jutaan.

Kembali bangkitnya dua aset kripto terbesar itu terjadi sejak perdagangan Jumat kemarin, 4 Februari 2022. Hal itu berlangsung di tengah penguatan saham-saham teknologi menyusul kinerja pendapatan Amazon.com Inc. yang yang kuat.

Hal ini dipicu tersendatnya pergerakan saham dan aset berisiko lainnya di tengah kekhawatiran tentang dampak kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) yang akan segera terjadi dan tren pengetatan kebijakan moneter secara global.

Investor di saat yang sama juga memperkirakan tekanan jual aset kripto yang terjadi sejak November tahun lalu bakal mulai mereda. Indeks Nasdaq 100, sebagai perbandingan, jatuh 4,2 persen pada Kamis di tengah hasil suram dari induk Facebook, Meta Platforms Inc, yang sekaligus menekan sektor teknologi.

Adapun tekanan terhadap sektor teknologi diperkirakan juga mereda setelah Amazon.com Inc. melaporkan laba di atas ekspektasi investor. Hal ini didorong oleh divisi komputasi awannya. Analis pasar senior Oanda Edward Moya mengatakan Bitcoin masih bergerak konsolidatif di bawah level US$ 40,000.

Edward menyatakan Bitcoin kini tengah membentuk basis dan mempertimbangkan aksi jual di saham teknologi. "Investor kripto seharusnya merasa sedikit lebih optimis bahwa Bitcoin diperkirakan telah mencapai level support,” katanya seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat, 4 Februari 2022.

BISNIS

Baca: Susi Air Kaji Langkah Hukum Pasca-pengusiran Pesawat di Hanggar Malinau

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.