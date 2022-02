Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng Dianggap Bisa Bikin Produsen Menahan Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak goreng akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Musababnya, eksportir akan cenderung menahan ekspor karena harus memenuhi kewajiban distribusi ke dalam negeri sebesar 20 persen.

“Ada kecenderungan perusahaan wait and see menahan ekspor karena (ekspor) dikunci dan harga disesuaikan dengan harga domestik yang jauh lebih rendah untuk kebutuhan DMO,” ujar Tauhid dalam diskusi virtual, Kamis, 3 Februari 2022.

Kebijakan DMO dan DPO mulai berlaku pada 27 Januari 2022. Eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari total volume ekspor masing-masing setelah aturan itu terbut. Seiring dengan penerapan kebijakan DMO dan DPO, pemerintah juga menetapkan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng guna menjaga stabilitas harga.

Tauhid mengatakan kebijakan DMO dan DPO tak hanya berimbas pada ekspor, tapi juga berpengaruh terhadap perusahaan industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Produsen, kata Tauhid, berpotensi mengurangi pembelian CPO dari petani karena industri saling menahan.

Walhasil, kondisi ini turut memberikan efek domino pada harga CPO internasional. Tauhid melihat ada indikasi kenaikan harga acuan CPO baru-baru ini menjadi RM 5.500 per metrix ton dari sebelumnya RM 5.000 per metrix ton.

“Trennya harga CPO tidak akan turun. Sampai Januari 2033, harga CPO masih bertengger di angka RM 5.000-5.500 per metrix ton dan kita akan berhadapan dengan rezim harga yang tidak murah seperti dulu,” ujar Tauhid.

Kenaikan harga CPO dianggap bisa berimplikasi luas ke pergerakan harga tandon buah segar (TBS) sawit di level petani. Di sisi lain, persoalan minyak akan berdampak menyeret keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Bila pada 2021 dana pungutan sawit mencetak rekor tertinggi hampir Rp 70 triliun, tahun ini pencapaiannya diperkirakan dapat lebih rendah.

“Jadi kami melihat ini suatu kebijakan yang rumit operasionalisasinya. Kenapa sekarang harga minyak mulai turun tapi barang sulit di lapangan, ini ada problem serius di level industri CPO, karena tampaknya produsen mengalami kesulitan dengan penyesuaian harga,” kata Tauhid.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

