Tahun Ini, PTPN XII Mengajukan Target Pendapatan Rp 1,71 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta – Pada 2022, PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) mengajukan target pendapatan kepada RUPS senilai Rp 1,71 triliun atau naik dua persen dari realisasi pendapatan 2021, yaitu Rp 1,67 triliun.

“PTPN XII akan memperkuat segi on farm and off farm melalui operational excellence di kebun, pabrik, serta anak perusahaan,” kata Direktur PTPN XII Siwi Peni dalam keterangan rilis, Kamis, 3 Februari 2022.

Selain itu, PTPN XII akan menerapkan disiplin Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses bisnis perkebunan dan pengolahan yang menjadi salah satu strategi mencapai tujuan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Manajemen PTPN XII optimistis kinerja perusahaan dapat meningkat pada 2022 seiring dengan berlanjutnya tren pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, PTPN XII juga menghadapi tantangan untuk dapat menjalankan transformasi perusahaan. Siwi mengungkapkan bahwa PTPN XII berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja dan pendapatan melalui sembilan strategi unggulan.

Hal tersebut guna mendukung transformasi yang selaras dengan program Holding Perkebunan Nusantara sebagai induk perusahaan untuk mewujudkan transformasi EBITDA PTPN Group.

“Tidak mudah bagi PTPN XII untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan,” kata Siwi.