Sri Mulyani: Insentif Properti dan Otomotif Dorong Kredit dan Penjualan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan yang diberikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk sektor tertentu seperti properti dan otomotif memberikan dampak yang positif.

"Mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp 465,55 triliun hingga Desember 2021 kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Rabu, 2 Februari 2022.

Realisasi kredit itu didorong oleh kebijakan insentif PPN untuk perumahan yang diberikan pemerintah, diperkuat dengan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu. Serta pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi, dan uang muka perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk sektor otomotif, insentif PPnBM kendaraan bermotor dari Kemenkeu, yang dikolaborasikan dengan pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI, kata dia, turut mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor hingga Rp 97,45 triliun (Desember 2021).

"Capaian ini sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di 2021 ke level 863,3 ribu dibandingkan penjualan 578,3 ribu pada 2020," ujarnya.

BI, kata dia, juga menempuh kebijakan suku bunga rendah, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan injeksi likuiditas (quantitative easing). Sedangkan OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.