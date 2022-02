Terpopuler Bisnis: HET Minyak Goreng, Penerbangan Internasional Bali Dibuka

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 1 Februari 2022 dimulai dengan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng berlaku sejak 1 Februari 2022. Yakni antara Rp 11.500 - Rp 14.000 per kilogram.

Kemudian informasi mengenai aplikasi Grab mengumumkan telah menyelesaikan akuisisi saham mayoritas di Jaya Grocer (Trendcell Sdn. Bhd.), jaringan supermarket terkemuka di Malaysia.

Selain itu berita tentang pemerintah memutuskan untuk kembali membuka pintu masuk internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali mulai hari Jumat, 4 Februari 2022. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Mulai Hari Ini, Harga Minyak Goreng Resmi Dipatok Rp 11.500-14.000 per Liter

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng berlaku per hari ini, Selasa, 1 Februari 2022. Kebijakan tersebut diterapkan seiring dengan berlakunya kebijakan domestic price obligation (DPO) untuk pasokan minyak sawit mentah (CPO) dan olein ke pasar dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Kamis pekan lalu, 27 Januari 2022. Ia menyebutkan, DPO untuk CPO ditetapkan sebesar Rp 9.300 per kilogram (kg), sementara untuk minyak olein sebesar Rp 10.300 per liter.

Dengan begitu, pemerintah mematok harga minyak goreng di pasar yang berlaku per hari ini sebagai berikut:

minyak goreng curah Rp 11.500 per liter

minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter

minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter

"Selama masa transisi tersebut, kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter tetap berlaku dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang melakukan penyesuaian," kata Lutfi dalam konferensi pers.

