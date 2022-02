Terkini Bisnis: Mendag Soal Pengusaha Minyak Goreng, Lowongan Kerja Nindya Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 1 Februari 2021 dimulai dari keyakinan Menteri Perdagangan soal komitmen pengusaha minyak goreng untuk mengikuti aturan pemerintah.

Berikutnya ada berita tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan adik Prabowo Subianto mengomentari konsesi lahan di ibu kota negara. Lalu ada berita lowongan kerja di PT Nindya Karya (Persero) dan McDonald's Indonesia untuk sementara tak menjual kentang goreng ukuran besar.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Kebijakan Minyak Goreng, Mendag: Tak Ada Pengusaha yang Mampu Atur Pemerintah

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini harga minyak goreng bakal turun sesuai yang direncanakan pemerintah apabila semua pihak mau berkomitmen pada aturan.

"Kalau mereka semua komit dan pasti commit, tinggal masalah waktu. kalau mereka komit, itu harganya turun, flat. Jadi artinya tanpa disubsidi oleh siapa pun, harga akan turun," ujar Lutfi dalam rapat bersama dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 31 Januari 2022.

Karena itu, ia yakin harga minyak goreng curah mulai besok akan turun ke Rp 11.500 per liter, minyak kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

