Harga Minyak Dunia Melejit ke USD 91,21 per Barel Dipicu Seteru Ukraina - Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Data Bloomberg pada hari ini, Selasa, 1 Februari 2022, menunjukkan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,11 poin atau 0,12 persen ke US$ 88,26 per barel. Sedangkan untuk jenis Brent, harganya menguat 1,18 poin atau 1,31 persen di level US$ 91,21 per barel.

Lonjakan harga tersebut di antaranya dipicu oleh sentimen masalah geopolitik Ukraina dan Rusia yang memanas.

Tim Riset ICDX menyatakan kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh ketegangan geopolitk saat ini. Meski begitu, analis UBS memastikan belum ada masalah pasokan di wilayah Eropa Timur tersebut.

Selain terpengaruh oleh isu geopolitik, kekhawatiran terhadap masalah pasokan di Timur Tengah juga turut mempengaruhi kinerja harga minyak dunia.

Adapun berdasar pernyataan dari sejumlah analis bahwa permintaan impor Cina dapat melonjak hingga 7 persen tahun ini disebut-sebut turut mempengaruhi harga minyak tersebut.

“Dengan tingginya prospek permintaan tersebut, harga minyak mentah dengan benchmark Brent mencatatkan kondisi backwardation yang tajam, yakni sebesar US$6,92 per barel terhadap kontrak penyerahan 6 bulan ke depan,” seperti dikutip dari keterangan Tim Riset ICDX, Selasa, 1 Februari 2022.

Kondisi backwardation terjadi ketika harga kontrak berjangka pada bulan penyerahan terdekat lebih rendah daripada harga kontrak berjangka pada bulan penyerahan yang jauh.

ICDX lebih jauh memperkirakan support penting terdekat yang perlu diperhatikan berada di areal US$ 86,70 dan resistance terdekatnya berada di areal US$ 88,8 per barel. Hal ini didasari pada pergerakan harga minyak yang relatif dalam tren naik.

Sementara itu, support terjauh harga minyak mentah berada di rentang US$ 85,9 - US$ 84 per barel. Sedangkan resistance terjauhnya berkisar US$ 90 - US$ 92,4 per barel.

BISNIS

Baca: Konsesi Lahan di IKN, Adik Prabowo: Puji Tuhan, Alhamdulillah, Menguntungkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.