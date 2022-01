Bank Mandiri Tebar Promo di Gerai KFC dan Taco Bell

INFO BISNIS - Mengakselerasi pembayaran non tunai, Bank Mandiri menggandeng dua restoran cepat saji KFC dan Taco Bell yang bernaung di bawah PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) untuk mengembangkan akses pembayaran melalui promo belanja hemat dengan scan kode QRIS di Super App Livin’ by Mandiri berlogo kuning.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas Wahyudi mengatakan kerja sama ini merupakan salah satu inisiatif yang rutin dilakukan untuk mendorong minat transaksi non tunai di masyarakat. Harapannya, pembayaran menggunakan QRIS dapat semakin digemari dan menjadi pilihan utama bertransaksi nasabah ke depan.

“Seiring dengan keinginan Bank Mandiri menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah, kami akan terus menambah jumlah akseptasi pembayaran menggunakan Livin’ by Mandiri untuk memperluas ekosistem pembayaran cashless bagi masyarakat, khususnya menggunakan QRIS,” ujar Thomas di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.

Untuk diketahui, hingga akhir 2021 total sales volume QRIS melalui Livin’ by Mandiri telah mencapai Rp 9,2 triliun, dengan jumlah transaksi sebanyak 3,9 Juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Promo KFC dan Taco Bell ini lanjut Thomas, akan terbagi menjadi dua periode. Periode pertama berlangsung pada 1 - 3 Februari 2022. Untuk transaksi di gerai KFC, nasabah yang menggunakan pembayaran QRIS di Livin’ by Mandiri berlogo kuning dengan minimal transaksi Rp 100.000 berhak mendapatkan bonus New Colonel All Star 1 secara gratis. Sementara untuk pembayaran memakai QRIS Livin’ by Mandiri di Tacobell dengan minimal transaksi Rp 150.000 akan mendapat Crunchy Taco secara cuma-cuma.

Periode kedua untuk promo KFC akan berlangsung pada 5 Februari - 31 Juli 2022, dengan pembelian Big Original 2 dan minimal transaksi Rp60.500 menggunakan pembayaran QRIS Livin’ by Mandiri, nasabah akan mendapatkan 1 Pcs Ayam setiap hari Sabtu. Untuk info promo Livin’ di KFC lebih lanjut, nasabah dapat mengakses bmri,id/livinkfc.

Sementara untuk Taco Bell, periode kedua berlangsung tiap Sabtu pada 5 Februari - 31 Juli 2022. Setiap pembelian Loaded Nachos Beef dengan minimal transaksi Rp75.000 akan mendapatkan free 1 pcs Chocodila. Nasabah dapat akses bmri.id/livintacobell untuk info detail promo Livin’ di Taco Bell.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir dan berkembang bersama mitranya. Untuk itu, ke depannya Bank Mandiri akan terus melakukan inovasi di bidang transaksi digital seiring dengan meningkatnya kebutuhan solusi baru di era teknologi informasi saat ini,” ujar Thomas.

Sementara itu, Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Dalimin Juwono mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerjasama penyediaan layanan pembayaran digital dengan Bank Mandiri.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan kerja sama dengan Bank Mandiri melalui program promosi dan diskon, termasuk pemanfaatan layanan transaksi pembayaran digital ataupun layanan perbankan lainnya. (*)