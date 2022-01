DMO dan DPO Minyak Goreng Dinilai Menyubsidi Semua Pihak, tapi Merugikan Petani

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng yang diterapkan Kementerian Perdagangan tiga hari lalu masih menjadi pembahasan publik.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, kebijakan ini membuat semua kalangan mendapatkan subsidi minyak goreng.

“Kebijakan DPO ini membuat semua kalangan dapat subsidi, di sisi lain berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di petani,” ujar Eko saat dihubungi pada Senin, 31 Januari 2022.

Ia menyarankan subsidi harga minyak goreng sebaiknya diberikan kepada yang kurang mampu. Tetapi tidak untuk kelas atas dan pengusaha yang memakai bahan baku minyak goreng.

Eko menjelaskan, satu sisi memang kebijakan DMO dan DPO menjamin supply CPO dalam negeri dan stabilitas harga minyak goreng di level konsumen. Namun jika terus dilakukan bisa merugikan petani sawit karena mempengaruhi harga TBS yang turun akibat harga produk akhir sudah dibatasi dengan DPO.

Menurutnya, meskipun formula TBS berdasarkan harga internasional, masalahnya jika produk dibeli pabrik untuk dijual di dalam negeri dengan harga DPO, pabrik akan berpikir dua kali. Pasalnya pabrik tidak ingin membeli dengan harga internasional lalu dijual dengan harga versi pemerintah.

“Kemampuan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menjadi bantalan bagi kebijakan DPO ini juga ada batasnya, jadi pemerintah juga perlu punya strategi yang lebih suistain ke depan dalam menjaga harga minyak goreng stabil dan produk tersedia di pasar,” tutur Eko.

Pada jangka pendeknya, kata Eko, DPO memang bisa menjadi pilihan stabilisasi harga. Tetapi sulit diterapkan dalam jangka panjang, karena saat ini kebijakan satu harga Rp 14.000 pun minyak goreng masih langka.

