Langkah KB Bukopin Perkuat Ekosistem untuk Jadi Bank Digital

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) serius memasuki industri keuangan digital. Rencana ini diperkirakan direalisasikan melalui peluncuran bank digital dalam waktu dekat.

Terkuaknya rencana itu bisa dilihat dari sejumlah langkah strategis perusahaan salah satunya lewat penambahan ekosistem yang akan diumumkan awal Februari 2022. "Intinya memang transformasi kami ke ranah digital. Ini dibuktikan dengan kami sudah mulai projek NGBS [New Generation Banking System]. Ini diadopsi langsung dari Kookmin Bank," kata Corporate Secretary KB Bukopin Tias Hardi saat dihubungi Bisnis pada Jumat, 28 Januari 2022.

Untuk memperkuat ekosistem bank digital, kata Tias, Kookmin Bank selaku induk usaha KB Bukopin juga aktif melakukan akuisisi terhadap sejumlah industri keuangan sektor digital.

"Bukopin kan sekarang saham pengendalinya KB Kookmin Bank. Itu bagaimana dari holding lebih besar lagi KB Financial Group (KBFG). KBFG ultimate shareholder, dia setahu kami baru saja mengakuisisi Valbury, itu informasi yang saya dapat ya," ujarnya.

Dia menambahkan KBFG melalui Kookmin mengakuisisi Bukopin, Kredit Plus, dan perusahaan pembiayaan. "Ada yang langsung under KBFG, kemudian ada yang di bawah anak usahanya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam keterbukaan informasi di Bursa, manajemen KB Bukopin menyatakan siap mengeksekusi sederet rencana terkait dengan pengembangan layanan digital pada 2022. Perseroan akan menetapkan strategi new digital & IT infrastruktur melalui perubahan pada aplikasi digital perbankan dan implementasi sistem New Generating Banking System (NGBS).

Implementasi NGBS diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar KB Bukopin dengan membangun value proposition pada digital banking dan penawaran produk baru untuk menangkap peluang lebih besar.

