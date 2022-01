Harga Minyak Mentah Meroket ke USD 90,03, Rekor Tertinggi dalam 7 Tahun Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah meroket ke level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk pengiriman Maret naik 69 sen atau 0,77 persen menjadi US$ 90,03 per barel.

Harga minyak tersebut turun tipis setelah sebelumnya di hari yang sama melejit ke level US$ 91,7 yakni level tertinggi sejak Oktober 2014. Dengan begitu harga minyak mentah mencatat kenaikan mingguan keenam berturut-turut karena gejolak geopolitik yang memperburuk kekhawatiran atas gangguan pasokan di tengah pasokan energi yang ketat.

Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret menguat 21 sen atau 0,24 persen menjadi US$ 86,82 per barel. Kenaikan harga minyak tersebut menandai level tertinggi selama tujuh tahun belakangan di US$ 88,84 per barel selama sesi.

Sebelumnya minyak mentah berjangka AS sempat berubah negatif di awal sesi. Pada basis mingguan, kontrak acuan mencatat kenaikan terpanjang sejak Oktober. Untuk minggu ini, minyak mentah WTI dan Brent masing-masing meningkat 2,0 persen dan 2,4 persen, mencatat kenaikan mingguan keenam berturut-turut.

Analis energi di Commerzbank Research, Carsten Fritsch, menyatakan tidak ada alasan baru untuk menjelaskan lonjakan baru harga minyak mentah karena masih ada kekhawatiran tentang gangguan pasokan jika krisis Ukraina meningkat.

Adapun pasokan minyak yang ketat mendorong struktur pasar enam bulan untuk Brent ke kemunduran tajam 6,92 per barel, atau terluas sejak 2013.