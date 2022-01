Hari Ini Gopay Beri Diskon 50 Persen Drive Thru & Take Away McDonalds

TEMPO.CO, Jakarta - Gopay memberikan diskon berupa cashback 50 persen di McDonalds mulai tanggal 27-28 Januari 2022 khusus drive thru dan take away. Selain itu, pengguna aplikasi Gopay mendapatkan bonus 2x XP Goclub.

Promo ini berlaku juga khusus McDelivery mulai tanggal 29-31 Januari 2022.

Melalui fitur pembayaran Gopay, konsumen bisa menggunakan fitur GoPaylater. Untuk event ini, Gopay memberikan syarat dan ketentuan maksimum cashback sebesar Rp 50.000.

Kemudian transaksi Rp 50.000 (termasuk pajak, biaya antar dan biaya take away melalui drive thru, take away, di aplikasi McDelivery dan www.mcdelivery.co.id).

“Maksimum 1 kali cashback/pengguna/periode untuk drive thru dan take away,” tertulis dalam voucher tersebut.

Lalu maksimum 1 kali cashback/pengguna/periode untuk McDelivery. Pihak restoran asal Amerika Serikat ini mencantumkan tidak termasuk dalam pembatasan total cashback bulanan GoPay.

Untuk informasi lebih lanjut, konsumen bisa melihat melalui tautan berikut: gpy.id/mcd

M. Faiz Zaki

