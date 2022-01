Sri Mulyani Waspadai Imbas Naiknya Kasusnya Omicron ke Kinerja Ekonomi Kuartal I

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus mencermati naiknya kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air. Ia berharap situasi tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini.

“Hari ini kita mungkin akan fokus kepada perkembangan Omicron yang sudah masuk di Indonesia dan ini akan menjadi perhatian kita agar tidak mempengaruhi terlalu banyak kinerja dari pemulihan ekonomi, terutama nanti kuartal I tahun 2022,” ujar Sri Mulyani, dinukil dari laman Kementerian Keuangan, Jumat, 28 Januari 2022.

Jika melihat data kasus harian dunia, per tanggal 25 Januari 2022 kasus Covid-19 telah mencapai 3,31 juta dengan tingkat kematian mencapai 8.000 jiwa per hari. Berdasarkan data dari berbagai negara, kasus rata-rata tujuh hari di Amerika Serikat (AS) merupakan yang tertinggi dari seluruh negara di dunia yang mencapai 616.600 kasus dengan kematian mencapai 2.159.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Perancis menembus 366.200 kasus, India 312.000 kasus, Italia 162.400 kasus, dan Brazil mencapai 159.800 kasus. Sedangkan, Indonesia relatif masih rendah di 1.808 kasus.

“Namun kita memiliki kewaspadaan yang tinggi dengan tren kenaikan, terutama Omicron dari penularan yang sekarang sudah sifatnya lokal,” kata Sri Mulyani.

Untuk mencegah transmisi virus yang semakin luas, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan meningkatkan pemberian vaksin booster kepada masyarakat.

“Covid masih akan menjadi fokus kita. Kami dengan Kementerian Kesehatan akan terus berkoordinasi mengenai belanja-belanja di bidang kesehatan yang terus dinamis, baik dari sisi terapeutik karena kemarin jumlah meningkat dan kita sekarang melihat BOR (Bed Occupancy Rate) juga sudah mulai naik, tempat isolasi juga mulai naik lagi,” ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melihat perkembangan pandemi di Tanah Air dan imbasnya terhadap pemulihan ekonomi ke depannya.

“Karena jalan menuju endemi ini tidak smooth. Setiap negara juga terus mencoba-coba. Jadi kita juga akan melihat termasuk perkembangan dari varian atau jenis virusnya, serta kemungkinan ditemukannya vaksin maupun pengobatan yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

