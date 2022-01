Ekonom: Kalau Mau Capai Target Pendapatan USD 12.000, UMP Harus Naik di Atas Inflasi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan idealnya upah minimum pekerja (UMP) naik di atas inflasi agar daya beli masyarakat terjaga. Menurut dia, kenaikan UMP per tahun menjadi sia-sia jika tak bisa melampaui laju inflasi.

“Jadi percuma juga mau ekonomi kita tumbuh 5 persen misalnya, kalau UMP hanya rata-rata naiknya 1 persen. Maka kualitas pertumbuhan ekonomi rendah,” ujar Bhima saat dihubungi, Rabu, 26 Januari 2022.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil sebelumnya menilai target peningkatan pendapatan per kapita dari US$ 4.000 menjadi US$ 12.000 akan sulit tercapai jika upah minimum masih di kisaran Rp 4-5 jutaan.

“Kalau UMR kita cuma Rp 4 juta atau Rp 5 juta, sampai ayam tumbuh gigi tak mungkin tercapai pendapatan 12.000 dolar per kapita," ujar Bahlil dalam acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Selasa, 25 Januari 2022.

Ia menjelaskan, gaji Rp 4-5 juta per bulan memperlihatkan tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan atau di-upgrade kualitasnya. Untuk itu, Bahlil mendorong agar masuk investasi berkualitas yang memiliki nilai lebih.

Lebih jauh, Bhima menjelaskan, rendahnya kenaikan upah minimum dan berimbas pada minimnya kualitas pertumbuhan ekonomi itu di antaranya terlihat dari lebarnya selisih pendapatan antara 20 persen kelompok paling atas dan 40 persen kelas menengah. Dari angka tersebut, terlihat ada dua kelompok tidak saling tumbuh bersama. Kelas menengah ini memiliki andil 40 persen terhadap total pengeluaran secara nasional.