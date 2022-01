Lima Rekomendasi Kursi Gaming

INFO BISNIS-Kursi gaming sudah jadi salah satu alat penunjang bagi para gamers, baik amatir dan tentunya professional. Apalagi jika Anda sering melakukan pertandingan resmi dan membutuhkan konsentrasi serta fokus yang tinggi untuk meraih kemenangan.

Frank Maas, ahli E-Sport Ergonomics, menekankan kalau posisi duduk Anda dapat menentukan kecepatan refleks, ketahanan stamina, dan menghindarkan Anda dari potensi sakit punggung dan peradangan di bagian pangkal telapak tangan Anda. Inilah mengapa kursi gaming akan sangat bermanfaat digunakan.

Menurutnya, duduk dalam waktu yang lama harus memiliki posisi yang tepat. Pada prinsipnya, punggung harus tegak namun tetap santai. Bantalan antar tulang belakang juga harus disandarkan dengan nyaman di kursi yang mengikuti posisi tulang belakang.

Selain memosisikan tulang belakang dengan baik, kaki Anda juga harus menapak dengan sempurna di lantai dengan posisi tulang paha yang sedikit vertikal menurun supaya peredaran darah tetap berjalan lancar baik dari jantung atau sebaliknya.

Bagi Anda yang senang bermain game dan sedang mencari rekomendasi kursi gaming 1 juta, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat Anda pilih.

SAGE SG-168

Kursi gaming 1 juta pertama yang dapat direkomendasikan adalah SAGE SG-168. Kursi gaming ini dilapisi bahan kulit PU Premium yang sangat nyaman dipakai oleh para gamers. Kaki kursinya terbuat dari bahan nylon dan menggunakan roda dengan tipe khusus yang memudahkan Anda menggerakkannya. SAGE SG-168 memiliki fitur hidrolis tinggi dan rendah dengan maksimal 10 sentimeter dan pengaturan sandarannya hingga sudut 145 derajat. Tentu saja sandaran tangan dapat diatur sesuai keinginan. Supaya menambah kenyamanan Anda, SAGE SG-168 dilengkapi footrest dan dua bantalan leher dan punggung.

Apex Warrior Stark One Gaming Chair

Dilihat dari namanya, Apex membuat kursi ini khusus untuk pemain game. Desainnya juga nyaman dan terjangkau. Tinggi kursi 126-136 centimeter dengan lebar duduk 53 cm, dan diameter kaki mencapai 64 cm. Sandarannya dapat direbahkan sampai 135 derajat. Kursi gaming ini memiliki footrest yang dapat ditarik dari bagian bawah kursi. Fitur Cold-Cured Foam dapat membuat Anda duduk lebih nyaman dan tahan lama dibanding merk lain.

Armaggeddon Shuttle II Gaming Chair Premium

Kursi gaming yang satu ini memiliki kualitas terbaik dari semua desain ergonomic yang sempurna. Kursi ini dilapisi kulit PU dengan tekstur kulit asli. Sandaran tangannya juga dapat diatur agar dapat mengikuti arah tumpuan dari kedua tangan. Agar duduk Anda saat bermain game lebih nyaman, kursi ini diisi busa dengan kepadatan tinggi dan tidak mudah kempis. Sandaran punggungnya juga dapat direbahkan sampai 160 derajat.

Gaming Chair 8802

Salah satu kursi gaming 1 juta yang cukup terjangkau. Anda dapat menikmati fitur footrest-nya jika sering mengalami kaki yang kesemutan atau keram saat bermain game. Sudut kursi dapat direbahkan hingga 120 derajat. Bahan pelapisnya dibuat dari kulit atau Oscar yang berkualitas tinggi dan tentunya akan memberikan kenyamanan saat dipakai dan tidak selip saat Anda mendudukinya.

Imperion Phoenix 301

Kursi gaming yang satu ini memiliki kualitas paling baik dan fitur yang lengkap seperti saat Anda membeli kursi dengan harga yang mahal. Materialnya terbuat dari baja yang membuat kursi ini awet dan kuat. Sandaran Imperion Phoenix 301 berbentuk 2D yang dapat diatur sesuai keinginan. Sandaran punggungnya bisa diatur hinga 180 derajat. Kursi gaming 1 juta ini dilapisi kulit PU Premium dan potongan busa di dalamnya.

