IHSG Jeblok 1,3 Persen, Samuel Sekuritas: Saham Bank Jago Kurangi Poin Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG kembali ditutup jeblok pada perdagangan hari ini, 25 Januari 2022. Indeks ditutup di level 6.568,1 atau 1,3 persen lebih rendah dibanding penutupan kemarin.

"Saham Bank Jago (ARTO) menjadi top lagging movers di sesi perdagangan hari ini, dengan mengurangi 15,68 poin, disusul EMTK yang mengurangi 6,86 poin, dan BBRI mengurangi 6,72 poin," dinukil dari keterangan tertulis Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 25 Januari 2022.

Sementara itu, saham emiten perdagangan bahan konstruksi, Berkah Beton Sadaya (BEBS) menjadi top leading mover di sesi perdagangan hari ini dengan menyumbang 3,63 poin.

Saham emiten ini melesat tinggi di sesi kedua hingga menutup sesi di Rp 4.750 per saham atau naik 10,47 persen setelah tertahan di zona merah di sepanjang sesi pertama.

Selain itu, sumbangan poin terbesar disumbang BRPT 1,68 poin dan ICBP menyumbang 1,56 poin.



Sebanyak 132 saham menguat, 446 saham melemah, dan 125 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 12,9 triliun.

Di akhir sesi kedua hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing di pasar reguler sebesar Rp 41,2 miliar, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih investor asing sebesar Rp 66,7 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler antara lain TLKM Rp 123,2 miliar, ADRO Rp 121,5 miliar, dan ASII Rp 62,2 miliar.

Adapun saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler antara lain BBRI Rp 193,9 miliar, BBCA Rp 142,5 miliar, dan ARTO Rp 88,1 miliar.

Lima besar top gainer hari ini antara lain ASLC yang naik 25 persen ke Rp 320 per saham, KONI yang naik 25 persen ke Rp 3.450 per saham, MITI yang naik 25 persen ke Rp 300 per saham, POLL yang naik 22,2 persen ke Rp 1.015 per saham, serta SMMT yang naik 21,3 persen ke Rp 478 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser hari ini antara lain TNCA yang turun 7 persen ke Rp 1.595 per saham, TOBA yang turun 7 persen ke Rp 1.395 per saham, BMSR yang turun 6,9 persen ke Rp 266 per saham, MBSS yang turun 6,9 persen ke Rp 865 per saham, serta MTSM yang turun 6,9 persen ke Rp 266 per saham.

CAESAR AKBAR

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.