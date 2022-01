Tol Cisumdawu Seksi I Dibuka Sore Ini, Berapa Tarifnya jika Sudah Tak Gratis?

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Tol Cisumdawu Seksi I, ruas Cileunyi-Pamulihan, direncanakan dibuka mulai sore hari ini, Senin, 24 Januari 2022.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan ruas tol itu masih akan gratis atau tidak dipungut biaya selama dua pekan ke depan. "Kemungkinan besar karena kami open traffic perdana pada hari ini, maka secara umum barangkali kalau tidak nanti sore ya besok pagi, itu masih gratis selama dua minggu," ujar Danang dalam konferensi pers, Senin, 24 Januari 2022.

Nantinya, kata Danang, tarif yang akan dikenakan di Tol Cisumdawu adalah Rp 1.000 per kilometer untuk golongan I. Sementara itu, untuk Golongan II dan III akan dikenakan tarif Rp 1.500 per kilometer, serta Golongan IV dan V Rp 2.000 per kilometer.

Pengoperasian Tol Cisumdawu Seksi I ini dilakukan setelah melewati beberapa tahapan. Misalnya evaluasi laik fungsi yang dilakukan pada 17 Januari 2022. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah mengeluarkan sertifikat laik operasi pada 21 Januari 2022.

"Pentarifan sudah dimintakan SK ke Pak Menteri. Seperti biasa juga, kami akan meminta badan usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat," tutur Danang.

Tol Cisumdawu terdiri dari enam seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari enam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Kemudian Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp 8,41 triliun.

CAESAR AKBAR

