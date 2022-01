Sandiaga: Naik Balon Udara Bisa di Ciater, Tak Perlu ke Cappadocia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan masyarakat bisa menikmati atraksi wisata balon udara di Ciater, Subang, Jawa Barat. Balon udara ini bisa ditemukan di Sari Ater Hotels Resort, Jalan Raya Subang-Bandung.

“It's not just her dream, melainkan it's all our dream dan dì Subang it's now reality naik balon udara bisa di Ciater, tidak perlu ke Cappadocia,” ujar Sandiaga saat mengunjungi Subang, Ahad, 23 Januari 2022.

Wisata Cappadocia menjadi viral akibat tokoh dalam serial “Layangan Putus” menyebut tempat itu dalam salah satu adegan. Cappadocia merupakan distrik di Anatolia Timur, Turki, yang menyajikan atraksi balon udara dengan latar pegunungan.

Sandiaga meminta masyarakat bangga dengan wisata di dalam negeri, alih-alih ke luar negeri. Pemerintah, kata dia, sedang menggencarkan kampanye “Berwisata di Indonesia Aja” untuk mendorong kebangkitan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dia mencontohkan berbagai atraksi di Subang. Selain balon udara, Subang memiliki daya tarik desa wisata dengan produk-produk ekonomi lokal yang dikembangkan masyarakat setempat.

“Di Subang, saya mencoba beberapa produk produk ekonomi kreatif, seperti jus nanas yang enak sekali dan rengginang juga enak,” tutur Sandiaga.

Hanya, dia melihat perlu ada perbaikan dari sisi pengemasan produk-produk kreatif ini. Sebab menurut Sandiaga, kemasan yang menarik akan mampu membawa produk lokal naik kelas.

“Dari segi kemasan, rengginangnya tidak eye catching,” katanya. Sandiaga menuturkan, desa wisata bisa mengikuti program kementeriannya, yaitu bedah desain kuliner Nusantara atau Bedakan.

“Kalau produk kemasan lebih baik, minat masyarakat untuk membeli naik 80 persen. Selama ini banyak pelaku UMKM ekonomi kreatif tidak terlalu memperhatikan kemasannya karena sudah laku,” kata Sandiaga.

