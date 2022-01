Tahun Ini, FIFGROUP Tanam 33 Ribu Pohon di Seluruh Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, PT Federal International Finance (FIFGROUP) mengadakan kegiatan Hijaukan Bumi melalui kegiatan ‘Tanam 33.000 Pohon Sepanjang 2022 se-Indonesia’.

“FIFGROUP berupaya melakukan penanganan perubahan iklim melalui program penghijauan (Aksi Tanam Pohon),” kata Chief Executive Officer (CEO) FIFGROUP Margono Tanuwijaya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 21 Januari 2022.

Kegitan tersebut sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun FIFGROUP ke-33 secara serentak dengan 10 titik di wilayah Indonesia.

Kegiatan ‘Tanam 33.000 Pohon Sepanjang 2022 se-Indonesia’ yang dilakukan hari ini merupakan tahap pertama dengan penanaman 3.300 pohon atau 10 persen dari rencana program.

“Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang merupakan badan antar pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan bahwa kondisi pemanasan global ada di angka rata-rata 1,1 derajat celcius,” katanya.

Dia mengatakan bahwa kegitan tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) No. 13 tentang Climate Action dan No. 15 tentang Life On Land, serta Environmental, Social & Governance (ESG) No. 5, yaitu biodiversity.