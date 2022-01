Turun 27 Persen, 23 Juta Penumpang Naik Kereta KAI Selama 2021

Penumpang antre untuk memasuki area peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat 24 Desember 2021. Data per 24 Desember KAI Daop 1 mencatat jumlah keberangkatan penumpang di Stasiun Pasar Senen mencapai 7.504 orang dengan 21 perjalanan kereta api, sementara di Stasiun Gambir keberangkatan penumpang mencapai 5.987 orang dengan 29 perjalanan kereta api. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melayani 23.022.715 penumpang selama 2021. Jumlah tersebut turun 27 persen dibanding tahun 2020 sebanyak 31.537.898 pelanggan.

"Hal tersebut dikarenakan, pada awal 2020 masih belum terdapat pembatasan mobilitas masyarakat serta kapasitas pada angkutan KA," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis Jumat, 21 Januari 2022.

Dia memastikan seluruh pelanggan kereta api tersebut telah melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan pada masa pandemi Covid-19.

Adapun rinciannya adalah 10.187.687 pelanggan KA Jarak Jauh dan 12.835.028 pelanggan KA Lokal.

Puncak volume angkutan KA Jarak Jauh dan Lokal terjadi pada Desember 2021 dengan jumlah 3.214.455 pelanggan per bulan. Sedangkan volume terendah terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah 568.564 pelanggan per bulan. Rata-rata dalam setiap bulan di tahun 2021, KAI melayani 1.918.560 pelanggan per bulan.

Secara keseluruhan, KAI Group melayani total 149.850.254 pelanggan di 2021, turun 19 persen dibanding 2020 sebanyak 185.725.057 pelanggan. Adapun layanan angkutan penumpang KAI Group terdiri dari KA Jarak Jauh, KA Lokal, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta - Solo, KA Bandara, KA Wisata, dan LRT Sumatera Selatan.