Harga Kripto Etherium Menguat Sore Ini, Diperkirakan Berlanjut Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Kripto Etherium di platform Litedex Protocol menguat di harga US$ 3.133.67 atau naik 2,51 persen dengan volume transaksi senilai US$ 12,24 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 374,51 miliar pada perdagangan Kamis sore, 20 Januari 2022, pukul 15.00 WIB.

“Bitcoin, Etherium, dan Kripto berkapitalisasi pasar utama, serta lainnya menguat dalam perdagangan hari ini, Kamis,” kata Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Ibrahim, untuk perdagangan Jumat, 21 Januari 2022, Etherium kemungkinan dibuka fluktuatif. Namun, menguat di kisaran US$ 3.100.50 - US$ 3.210.50.

Dia menyebutkan naiknya pasar kripto terjadi setelah rilis laporan keuangan perusahaan AS yang beragam dan seiring sikap investor yang memantau soal imbal hasil (yield) obligasi pemerintah (Treasury) AS yang melemah.

Selain itu, adanya pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed). Menurutnya, The Fed akan bertemu pekan depan dan kemungkinan akan memberikan kejelasan, serta rincian tentang akhir pelonggaran kuantitatif yang kemungkinan pada Maret.

Bank sentral AS juga memberi sinyal akan menaikkan suku bunga pada Maret, tepat setelah mengakhiri QE.